19 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у журналіста й письменника(на фото), колишнього головного тренера ФК «Волинь»Іменинники цього дня – Марія, Христина, Максим, Іван, Марфа.Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи день ангела. Бажаємо добра, любові й нових звершень.Окрім того, сьогодні Всесвітній день захисту морських ссавців.Основна мета - привернути увагу світової спільноти до захисту китів та інших морських тварин від жадібного винищення людиною.Щорічно 19 лютого світова екологічна спільнота відзначає День захисту морських ссавців. Інша назва свята День кита нагадує, що саме в цей день 1986 року в силу вступив мораторій (заборона) на ловлю китів або китовий промисел.Дві тисячі волинян, які висловлювали обурення діями силовиків у Києві, зібралися на Театральному майдані.Лучани, які прийшли на Майдан, пікетували обласне управління міліції. Зав'язалася сутичка. Міліція кидала в людей гранати з газом та, за словами протестувальників, кілька разів стріляла з "травматів". Демонстранти відповідали бруківкою та коктейлями Молотова.19 лютого минулого року активісти влаштували погром в обкому КПУ та підпалили офіс регіоналів біля залізничного вокзалу, захопили будівлю ОДА і передали її Народній Раді.Також мітингувальники фактично захопили прокуратуру та отримали запевнення від начальника обласного управління СБУ, що його підлеглі - на боці народу.