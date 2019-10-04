У волинському місті кров людей, які одужали від коронавірусу, збиратимуть для лікування хворих





Про це повідомляють на сайті



Кабінет Міністрів ухвалив механізм реалізації експериментального проєкту із заготівлі гіперімунної плазми крові, яка містить антитіла до SARS-CoV-2, з подальшим виготовленням імунолгобулінів для лікування COVID-19.



До його реалізації долучилася і Володимир-Волинська станція переливання крові.



Тож відтепер мешканці Володимир-Волинської територіальної громади, які перехворіли на респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, та мають антитіла, можуть стати донорами компонентів крові.



Кров братимуть у людей з позитивним результатом дослідження на наявність антитіл. Важливим моментом є те, що антитіла до COVID-19 в крові людини можуть бути, навіть якщо хвороба проходила безсимптомно.



Компоненти крові тих, хто здолав коронавірус, використовуватимуть при переливанні людям, чия боротьба з хворобою ще триває.



При здачі крові необхідно з собою мати паспорт та виписку (довідку) з лікувального закладу з підтвердженим діагнозом COVID-19 та негативним результатом ПЛР-діагностики після одужання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Матеріал братимуть у Володимир-Волинській станції переливання крові в людей із позитивним результатом дослідження на наявність антитіл. Пізніше плазму передадуть вітчизняним виробникам лікарських засобів з подальшою переробкою і виготовленням препарату, який у разі успішного проходження клінічних випробувань буде використовуватися для лікування хворих коронавірусом у важкому стані.Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради Кабінет Міністрів ухвалив механізм реалізації експериментального проєкту із заготівлі гіперімунної плазми крові, яка містить антитіла до SARS-CoV-2, з подальшим виготовленням імунолгобулінів для лікування COVID-19.До його реалізації долучилася і Володимир-Волинська станція переливання крові.Тож відтепер мешканці Володимир-Волинської територіальної громади, які перехворіли на респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, та мають антитіла, можуть стати донорами компонентів крові.Кров братимуть у людей з позитивним результатом дослідження на наявність антитіл. Важливим моментом є те, що антитіла до COVID-19 в крові людини можуть бути, навіть якщо хвороба проходила безсимптомно.Компоненти крові тих, хто здолав коронавірус, використовуватимуть при переливанні людям, чия боротьба з хворобою ще триває.При здачі крові необхідно з собою мати паспорт та виписку (довідку) з лікувального закладу з підтвердженим діагнозом COVID-19 та негативним результатом ПЛР-діагностики після одужання.

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