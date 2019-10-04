У волинському місті кров людей, які одужали від коронавірусу, збиратимуть для лікування хворих
Сьогодні, 08:26
Матеріал братимуть у Володимир-Волинській станції переливання крові в людей із позитивним результатом дослідження на наявність антитіл. Пізніше плазму передадуть вітчизняним виробникам лікарських засобів з подальшою переробкою і виготовленням препарату, який у разі успішного проходження клінічних випробувань буде використовуватися для лікування хворих коронавірусом у важкому стані.
Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Кабінет Міністрів ухвалив механізм реалізації експериментального проєкту із заготівлі гіперімунної плазми крові, яка містить антитіла до SARS-CoV-2, з подальшим виготовленням імунолгобулінів для лікування COVID-19.
До його реалізації долучилася і Володимир-Волинська станція переливання крові.
Тож відтепер мешканці Володимир-Волинської територіальної громади, які перехворіли на респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, та мають антитіла, можуть стати донорами компонентів крові.
Кров братимуть у людей з позитивним результатом дослідження на наявність антитіл. Важливим моментом є те, що антитіла до COVID-19 в крові людини можуть бути, навіть якщо хвороба проходила безсимптомно.
Компоненти крові тих, хто здолав коронавірус, використовуватимуть при переливанні людям, чия боротьба з хворобою ще триває.
При здачі крові необхідно з собою мати паспорт та виписку (довідку) з лікувального закладу з підтвердженим діагнозом COVID-19 та негативним результатом ПЛР-діагностики після одужання.
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Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Кабінет Міністрів ухвалив механізм реалізації експериментального проєкту із заготівлі гіперімунної плазми крові, яка містить антитіла до SARS-CoV-2, з подальшим виготовленням імунолгобулінів для лікування COVID-19.
До його реалізації долучилася і Володимир-Волинська станція переливання крові.
Тож відтепер мешканці Володимир-Волинської територіальної громади, які перехворіли на респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, та мають антитіла, можуть стати донорами компонентів крові.
Кров братимуть у людей з позитивним результатом дослідження на наявність антитіл. Важливим моментом є те, що антитіла до COVID-19 в крові людини можуть бути, навіть якщо хвороба проходила безсимптомно.
Компоненти крові тих, хто здолав коронавірус, використовуватимуть при переливанні людям, чия боротьба з хворобою ще триває.
При здачі крові необхідно з собою мати паспорт та виписку (довідку) з лікувального закладу з підтвердженим діагнозом COVID-19 та негативним результатом ПЛР-діагностики після одужання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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