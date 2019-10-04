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У волинському місті кров людей, які одужали від коронавірусу, збиратимуть для лікування хворих

У волинському місті кров людей, які одужали від коронавірусу, збиратимуть для лікування хворих
Матеріал братимуть у Володимир-Волинській станції переливання крові в людей із позитивним результатом дослідження на наявність антитіл. Пізніше плазму передадуть вітчизняним виробникам лікарських засобів з подальшою переробкою і виготовленням препарату, який у разі успішного проходження клінічних випробувань буде використовуватися для лікування хворих коронавірусом у важкому стані.

Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Кабінет Міністрів ухвалив механізм реалізації експериментального проєкту із заготівлі гіперімунної плазми крові, яка містить антитіла до SARS-CoV-2, з подальшим виготовленням імунолгобулінів для лікування COVID-19.

До його реалізації долучилася і Володимир-Волинська станція переливання крові.

Тож відтепер мешканці Володимир-Волинської територіальної громади, які перехворіли на респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, та мають антитіла, можуть стати донорами компонентів крові.

Кров братимуть у людей з позитивним результатом дослідження на наявність антитіл. Важливим моментом є те, що антитіла до COVID-19 в крові людини можуть бути, навіть якщо хвороба проходила безсимптомно.

Компоненти крові тих, хто здолав коронавірус, використовуватимуть при переливанні людям, чия боротьба з хворобою ще триває.

При здачі крові необхідно з собою мати паспорт та виписку (довідку) з лікувального закладу з підтвердженим діагнозом COVID-19 та негативним результатом ПЛР-діагностики після одужання.

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Теги: Володимир-Волинський, кров, коронавіус, анитіла
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