У Ковелі фінансово підтримуватимуть ОСББ, які вирішили тепломодернізуватися





Про це інформують на сайті



Проєкт Програми фінансової підтримки житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки представив перший заступник міського голови Тарас Яковлев.



Він зауважив, що програма покликана знизити фінансове навантаження на ОСББ і ЖБК.



Сьогодні для них надзвичайно актуальним є впровадження енергозберігаючих заходів.



Передбачається наступні три механізми їх підтримки:

- відшкодування частини суми кредитів;

- отримання безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги) у Револьверному Фонді Міст Асоціації «Енергоефективні міста України»;

- відшкодування частини відсотків по кредитах.



Міська влада таким чином хоче заохотити людей до участі в проєктах, що стосуються термомодернізації, підвищення комфорту, естетичного вигляду житлових будинків, заміни внутрішніх мереж.



У місцевому бюджеті на впровадження Програми цьогоріч уже передбачили 1,5 мільйона гривень.

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