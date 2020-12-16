У Ковелі фінансово підтримуватимуть ОСББ, які вирішили тепломодернізуватися
Сьогодні, 22:29
У Ковелі ОСББ заохочують до впровадження енергоефективних заходів.
Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
Проєкт Програми фінансової підтримки житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки представив перший заступник міського голови Тарас Яковлев.
Він зауважив, що програма покликана знизити фінансове навантаження на ОСББ і ЖБК.
Сьогодні для них надзвичайно актуальним є впровадження енергозберігаючих заходів.
Передбачається наступні три механізми їх підтримки:
- відшкодування частини суми кредитів;
- отримання безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги) у Револьверному Фонді Міст Асоціації «Енергоефективні міста України»;
- відшкодування частини відсотків по кредитах.
Міська влада таким чином хоче заохотити людей до участі в проєктах, що стосуються термомодернізації, підвищення комфорту, естетичного вигляду житлових будинків, заміни внутрішніх мереж.
У місцевому бюджеті на впровадження Програми цьогоріч уже передбачили 1,5 мільйона гривень.
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Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
Проєкт Програми фінансової підтримки житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки представив перший заступник міського голови Тарас Яковлев.
Він зауважив, що програма покликана знизити фінансове навантаження на ОСББ і ЖБК.
Сьогодні для них надзвичайно актуальним є впровадження енергозберігаючих заходів.
Передбачається наступні три механізми їх підтримки:
- відшкодування частини суми кредитів;
- отримання безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги) у Револьверному Фонді Міст Асоціації «Енергоефективні міста України»;
- відшкодування частини відсотків по кредитах.
Міська влада таким чином хоче заохотити людей до участі в проєктах, що стосуються термомодернізації, підвищення комфорту, естетичного вигляду житлових будинків, заміни внутрішніх мереж.
У місцевому бюджеті на впровадження Програми цьогоріч уже передбачили 1,5 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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