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У Ковелі фінансово підтримуватимуть ОСББ, які вирішили тепломодернізуватися

У Ковелі фінансово підтримуватимуть ОСББ, які вирішили тепломодернізуватися
У Ковелі ОСББ заохочують до впровадження енергоефективних заходів.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

Проєкт Програми фінансової підтримки житлового фонду Ковельської територіальної громади на 2021-2024 роки представив перший заступник міського голови Тарас Яковлев.

Він зауважив, що програма покликана знизити фінансове навантаження на ОСББ і ЖБК.

Сьогодні для них надзвичайно актуальним є впровадження енергозберігаючих заходів.

Передбачається наступні три механізми їх підтримки:
- відшкодування частини суми кредитів;
- отримання безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги) у Револьверному Фонді Міст Асоціації «Енергоефективні міста України»;
- відшкодування частини відсотків по кредитах.

Міська влада таким чином хоче заохотити людей до участі в проєктах, що стосуються термомодернізації, підвищення комфорту, естетичного вигляду житлових будинків, заміни внутрішніх мереж.

У місцевому бюджеті на впровадження Програми цьогоріч уже передбачили 1,5 мільйона гривень.

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Теги: Ковель, ОСББ, тепломодернізація, гроші, підтримка
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