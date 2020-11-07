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Ховав в іграшках: львівський експравоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва

Ховав в іграшках: львівський експравоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
У Києві прокуратура повідомила про підозру колишньому правоохоронцю, який організував постачання партії кокаїну вартістю 4 млн грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 307 КК України – позбавлення волі на строк від 9 до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчі встановили, що колишній правоохоронець організував незаконну схему зі збуту кокаїну. Він надсилав наркотичну речовину зі Львова до Києва оптовими партіями за допомогою приватних служб таксі. Кокаїн він маскував під дитячі іграшки.

Ховав в іграшках: львівський експравоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
Ховав в іграшках: львівський експравоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
Під час обшуку у підозрюваного вилучили кілограм кокаїну, який на чорному ринку вартує близько 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування та інші речові докази.
Ховав в іграшках: львівський експравоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва
Ховав в іграшках: львівський експравоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва

Нині правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної схеми.

Ховав в іграшках: львівський експравоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва

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Теги: наркотики, поліція, прокуратура, іграшки
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