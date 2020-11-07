Ховав в іграшках: львівський експравоохоронець на таксі відправляв кокаїн до Києва





Про це повідомляє



Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 307 КК України – позбавлення волі на строк від 9 до дванадцяти років з конфіскацією майна.



Слідчі встановили, що колишній правоохоронець організував незаконну схему зі збуту кокаїну. Він надсилав наркотичну речовину зі Львова до Києва оптовими партіями за допомогою приватних служб таксі. Кокаїн він маскував під дитячі іграшки.







Нині правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної схеми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві прокуратура повідомила про підозру колишньому правоохоронцю, який організував постачання партії кокаїну вартістю 4 млн грн.Про це повідомляє Київська міська прокуратура Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 307 КК України – позбавлення волі на строк від 9 до дванадцяти років з конфіскацією майна.Слідчі встановили, що колишній правоохоронець організував незаконну схему зі збуту кокаїну. Він надсилав наркотичну речовину зі Львова до Києва оптовими партіями за допомогою приватних служб таксі. Кокаїн він маскував під дитячі іграшки.Під час обшуку у підозрюваного вилучили кілограм кокаїну, який на чорному ринку вартує близько 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування та інші речові докази.Нині правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної схеми.

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