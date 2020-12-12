На Волині священник організував зимові розваги для односельчан. ФОТО





Про це Володимир Ковтач.



Після Богослужіння у місцевому храмі, на свято Стрітення Господнього священник організував катання для селян на санях. Володимир зазначив, що покататися на санях допоміг місцевий мешканець – Іван Тарасюк.



«Хоч після Церкви приходиш додому замучений, але що тільки не зробиш заради наших дітей, нашого майбутнього хочеться відірвати їх та і самих себе від «зомбоящиків» від інтернету і справді насолодитися Зимовою красою!», – розповів священник.





Володимир зауважив, що зима швидко пройде й закликає радіти кожному дню і дякувати Богу, що Він нам посилає таку прекрасну погоду.



«Постійно у хаті сидіти набридло коли на вулиці справжня зима! Згадуєш, які були минулі зими і, яка тепер, то вирішили разом із моєю матушкою не сидіти у хаті, і не проморгати таку красу», – підкреслив Володимир.



Зокрема, настоятель храму розповів й відому на весь Залухів, ковзанку, на якій люблять сковзатися чи не уся малеча та дорослі.



Після поради від священника, залити ковзанку на ніч водою, чимало охочих прийшло розважитися.





«Пізніше мій собака Лабрадор катав дітей на санчатах, а хтось катався на лижах. До хати не хотілося іти, але розумієш, що на вулиці вечоріє і згодом ми включили напроти ковзанки прожектора. Але усьому є кінець: потрібно ловити момент поки це можливо», – розповів про зимові розваги отець Володимир.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Залухів, що на Ратнівщині, для дітей та дорослих влаштували веселі зимові розваги.Про це Район.Ратне розповів настоятель Свято-Михайлівського храмуПісля Богослужіння у місцевому храмі, на свято Стрітення Господнього священник організував катання для селян на санях. Володимир зазначив, що покататися на санях допоміг місцевий мешканець –«Хоч після Церкви приходиш додому замучений, але що тільки не зробиш заради наших дітей, нашого майбутнього хочеться відірвати їх та і самих себе від «зомбоящиків» від інтернету і справді насолодитися Зимовою красою!», – розповів священник.Володимир зауважив, що зима швидко пройде й закликає радіти кожному дню і дякувати Богу, що Він нам посилає таку прекрасну погоду.«Постійно у хаті сидіти набридло коли на вулиці справжня зима! Згадуєш, які були минулі зими і, яка тепер, то вирішили разом із моєю матушкою не сидіти у хаті, і не проморгати таку красу», – підкреслив Володимир.Зокрема, настоятель храму розповів й відому на весь Залухів, ковзанку, на якій люблять сковзатися чи не уся малеча та дорослі.Після поради від священника, залити ковзанку на ніч водою, чимало охочих прийшло розважитися.«Пізніше мій собака Лабрадор катав дітей на санчатах, а хтось катався на лижах. До хати не хотілося іти, але розумієш, що на вулиці вечоріє і згодом ми включили напроти ковзанки прожектора. Але усьому є кінець: потрібно ловити момент поки це можливо», – розповів про зимові розваги отець Володимир.

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