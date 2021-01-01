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Командування Медсил ЗСУ закупило непридатні апарати ШВЛ на 11 мільйонів гривень

Командування Медсил ЗСУ закупило непридатні апарати ШВЛ на 11 мільйонів гривень
В Україні Командування Медичних сил ЗСУ закупило на 11 млн грн з державних коштів непридатні апарати штучної вентиляції.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, підозрювані службовці закупили медичні пристрої у травні 2020 року.

Комплектація апаратів ШВЛ не відповідає технічним вимогам. Це унеможливлює їхнє використання за прямим призначенням.

16 лютого 2021 року у Києві за місцем роботи та проживання підозрюваних провели обшуки, під час яких вилучили техніку та документи. Досудове слідство триває.

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Теги: ДБР, ЗСУ, ШВЛ
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