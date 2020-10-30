Не вистачає медиків і кисню: на Прикарпатті терміново розгортають мобільний Covid-шпиталь





На нараді з надзвичайних ситуацій за участі головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, йшла мова про розгортання першого в Україні мобільного шпиталю на 600 місць. Повідомляють



Проте, навіть за умови створення додаткових місць, в області катастрофічно не вистачає медичного персоналу та кисню для новостворених ліжок.



Шпиталь на 250 додаткових місць обіцяють створити на базі Богородчанської лікарні, там вже звільнили гінекологічне відділення, наразі хворих терміново виписують із неврології.



Про те, що в лікарні буде коронавірусний шпиталь, повідомили напередодні, до цього тут були виділені 80 ліжок для хворих на Covid-19 і лише шість реанімаційних місць на чотири поверхи.



Медичний директор Оксана Зінич каже, що інспекція просто поставила перед фактом, не зважаючи на те, що в лікарні немає кисневої станції та нікуди переводити важкохворих.



– Четверо чи п’ятеро хворих з інсультом щойно надішли. Будемо домовлятися з центральною міською лікарнею на переведення їх туди, всіх решта випишемо додому на амбулаторне спостереження і лікування, – каже Оксана Зінчич.



18 лютого на Прикарпатті черговий антирекорд за кількістю хворих, майже 800 нових випадків Covid-19. Госпіталізують кожної доби вчетверо більше ніж минулого місяця.







Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Івано-Франківській області катастрофічно не вистачає не тільки ліжок, а й лікарень для хворих на коронавірус.На нараді з надзвичайних ситуацій за участі головного санітарного лікаря України, йшла мова про розгортання першого в Україні мобільного шпиталю на 600 місць. Повідомляють Факти Проте, навіть за умови створення додаткових місць, в області катастрофічно не вистачає медичного персоналу та кисню для новостворених ліжок.Шпиталь на 250 додаткових місць обіцяють створити на базі Богородчанської лікарні, там вже звільнили гінекологічне відділення, наразі хворих терміново виписують із неврології.Про те, що в лікарні буде коронавірусний шпиталь, повідомили напередодні, до цього тут були виділені 80 ліжок для хворих на Covid-19 і лише шість реанімаційних місць на чотири поверхи.Медичний директоркаже, що інспекція просто поставила перед фактом, не зважаючи на те, що в лікарні немає кисневої станції та нікуди переводити важкохворих.– Четверо чи п’ятеро хворих з інсультом щойно надішли. Будемо домовлятися з центральною міською лікарнею на переведення їх туди, всіх решта випишемо додому на амбулаторне спостереження і лікування, – каже Оксана Зінчич.18 лютого на Прикарпатті черговий антирекорд за кількістю хворих, майже 800 нових випадків Covid-19. Госпіталізують кожної доби вчетверо більше ніж минулого місяця.Зображення ілюстративне

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