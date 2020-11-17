У Володимирі-Волинському замінюють зношені тепломережі на сучасні та енергозберігаючі. ФОТО





Про це інформують на офіційній сторінці підприємства у



На ділянці теплових мереж по вулиці Луцькій замінили труби на сучасні енергозберігаючі, попередньо ізольовані трубопроводи безканальної прокладки теплової мережі загальною довжиною 500 метрів. Це дозволило значно підвищити ефективність теплової ізоляції та звести до мінімуму втрати теплоти.





До цього тепломережі котельні експлуатувалися впродовж 33-х років. Зношені трубопроводи часто підтоплювали стічні води з каналізації, а у деяких місцях вони були повністю замулені та в корозії. Такий незадовільний технічний стан призводив до значних тепловтрат, їх ненадійності, та вимагав додаткових коштів і зусиль. Тобто, ці ділянки не могли нормально забезпечувати гарантоване безперебійне теплопостачання споживачам, адже потребували заміни.





Натомість, застосування сучасних енергозберігаючих попередньо ізольованих трубопроводів, їх елементів та сучасних теплоізоляційних матеріалів із покращеними характеристиками підвищили ефективність та збільшили довготривалість експлуатації тепломереж.





Таким чином, головні цілі інвестпрограми КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» були досягнуті. Зокрема:



– було підвищено енергоефективність та надійність теплових мереж;

– є повна відсутність аварійних ситуацій та стабільність роботи теплового господарства;

– зведені до мінімуму збитки при транспортуванні теплової енергії до споживачів на даній ділянці;

– впроваджені сучасні енергоощадні технології транспортування теплової енергії через тепломережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку на комунальному підприємстві «Володимир-Волинсьтеплоенерго» втілюють в життя інвестиційну програму задля оновлення зношених ділянок теплових мереж на сучасні та енергозберігаючі.Про це інформують на офіційній сторінці підприємства у Фейсбук На ділянці теплових мереж по вулиці Луцькій замінили труби на сучасні енергозберігаючі, попередньо ізольовані трубопроводи безканальної прокладки теплової мережі загальною довжиною 500 метрів. Це дозволило значно підвищити ефективність теплової ізоляції та звести до мінімуму втрати теплоти.До цього тепломережі котельні експлуатувалися впродовж 33-х років. Зношені трубопроводи часто підтоплювали стічні води з каналізації, а у деяких місцях вони були повністю замулені та в корозії. Такий незадовільний технічний стан призводив до значних тепловтрат, їх ненадійності, та вимагав додаткових коштів і зусиль. Тобто, ці ділянки не могли нормально забезпечувати гарантоване безперебійне теплопостачання споживачам, адже потребували заміни.Натомість, застосування сучасних енергозберігаючих попередньо ізольованих трубопроводів, їх елементів та сучасних теплоізоляційних матеріалів із покращеними характеристиками підвищили ефективність та збільшили довготривалість експлуатації тепломереж.Таким чином, головні цілі інвестпрограми КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» були досягнуті. Зокрема:– було підвищено енергоефективність та надійність теплових мереж;– є повна відсутність аварійних ситуацій та стабільність роботи теплового господарства;– зведені до мінімуму збитки при транспортуванні теплової енергії до споживачів на даній ділянці;– впроваджені сучасні енергоощадні технології транспортування теплової енергії через тепломережі.

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