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На Волині збудують комбікормовий завод

На Волині збудують комбікормовий завод
У смт. Локачі побудують новий комбікормовий завод, який дасть змогу створити додаткові робочі місця на Волині. Про це розповів заступник директора з виробництва ТзОВ «Агротехніка» Степан Штуль, пише agronews.ua.

«Зараз працюємо над пропозиціями іноземних фірм, які виготовляють обладнання для комбікормових заводів. Ми вже мали зустрічі із деякими інженерами-проектантами європейських підприємств», — зазначив він.

За його словами, до компанії приїздили делегації швейцарської компанії Bühler, австрійського міжнародного машинобудівного концерну Andritz AG, голландської промислової компанії Ottevanger Milling Engineers, німецьких компаній BDW Feedmill Systems GmbH&Co і Amandus Kahl. Свої пропозиції надали і з польської фірми TESTMER.

«До слова, обладнання останніх встановлене на Турійському та Локачинському комбікормових заводах. Саме з представниками TESTMER та Andritz AG ми мали зустріч безпосередньо на виробництві в Польщі», — додав заступник директора з виробництва.

Зазначається, що загалом на новому заводі планується потужність виробництва 30 т/год, а також 2-змінний режим роботи. На підприємстві будуть виробляти комбікорми з пшениці, кукурудзи, ячменю та сої. Корма призначені для всіх видів сільськогосподарських тварин та птиці, зокрема, для бройлерів.

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Теги: завод, комбікорм, будівництво
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