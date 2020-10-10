Волинські лікарі видалили жінці «мігруючий» камінь. ФОТО





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Фахівці хірургічного відділення під час операції на кишківнику виявили та усунули проблему, яка не давала нормально жити мешканці Володимира-Волинського.



Жінка хворіла жовчнокам’яною хворобою протягом 10-ти років. Терпіла біль, і звернулася до лікарів лише після досить сильного дискомфорту.



Хірурги встановили, що у жінки, яка скаржилася на сильний дискомфорт через кишкову непрохідність, у тонкий кишці був мігруючий камінь розміром 4 сантиметри, який, власне, і заважав нормальній життєдіяльності організму пацієнтки.



Після детальної підготовки хірурги провели операцію, що тривала близько півтори години.





Завідувач хірургічного відділення Володимир-Волинського територіального медичного об'єднання Михайло Дудич зазначив, що подібні випадки досить рідкісні, бо такі непрохідності з міграцією каменю розміром до 4 сантиметри трапляються у медичній практиці досить рідко. У Володимирі-Волинському такий випадок трапився вдруге.



Під час операції виявили норицю між жовчним міхуром та стінкою дванадцятипалої кишки з міграцією каменя з жовчного міхура в шлунково-кишковий тракт. Саме цей досить великий камінець викликав обтураційну кишкову непрохідність.



Михайло Володимирович зазначив, що хірурги КП «Володимир-Волинського ТМО» провели розріз тонкої кишки, забрали камінь, наклали шви на тонку кишку і завершили операцію.



«Багато людей вважають, що нечасті приступи при жовчокам’яній хворобі – це норма, але це не так. При серйозних ускладненнях у вигляді непрохідності, жовтяниці, нагноєння жовчного міхура з перфорацією чи проривом стінки, пролежнями на стінку в обов’язковому порядку потрібне оперативне втручання. Але, найважливіше - такі ускладнення можна попередити завдяки вчасному зверненню до лікаря», - наголосив Михайло Дудич.



Наразі життю жінки, яку прооперували, нічого не загрожує: у неї відновлений пасаж по кишечнику і значно покращене загальне самопочуття. Вже скоро вона буде вдома.

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