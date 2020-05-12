Батьки пішли до магазину: в будинку у Білій Церкві згоріла п’ятирічна дитина





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Коли рятувальники прибули на місце, одноповерховий будинок був повністю охоплений вогнем.



Сусіди розповіли, що батьки залишили дитину дома, щоб сходити в магазин, а коли повернулися, побачили дим з вікна.



Батько розбив вікно, щоб потрапити всередину, проте вогонь повністю охопив дерев’яні конструкції.



Рятувальникам вдалося приборкати вогонь о 6.07. Під час розбирання конструкцій вони знайшли тіло дитини 2015 року народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Білій Церкві у приватному будинку по вулиці Декабристів 18 лютого о 2.40 спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула п’ятирічна дитина.Інформують на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій Коли рятувальники прибули на місце, одноповерховий будинок був повністю охоплений вогнем.Сусіди розповіли, що батьки залишили дитину дома, щоб сходити в магазин, а коли повернулися, побачили дим з вікна.Батько розбив вікно, щоб потрапити всередину, проте вогонь повністю охопив дерев’яні конструкції.Рятувальникам вдалося приборкати вогонь о 6.07. Під час розбирання конструкцій вони знайшли тіло дитини 2015 року народження.

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