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Батьки пішли до магазину: в будинку у Білій Церкві згоріла п’ятирічна дитина

Батьки пішли до магазину: в будинку у Білій Церкві згоріла п’ятирічна дитина
У Білій Церкві у приватному будинку по вулиці Декабристів 18 лютого о 2.40 спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула п’ятирічна дитина.

Інформують на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Коли рятувальники прибули на місце, одноповерховий будинок був повністю охоплений вогнем.

Сусіди розповіли, що батьки залишили дитину дома, щоб сходити в магазин, а коли повернулися, побачили дим з вікна.

Батько розбив вікно, щоб потрапити всередину, проте вогонь повністю охопив дерев’яні конструкції.

Рятувальникам вдалося приборкати вогонь о 6.07. Під час розбирання конструкцій вони знайшли тіло дитини 2015 року народження.

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Теги: Біла Церква, пожежа, дитина
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