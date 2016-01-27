Екснардеп оголосив себе головою неіснуючої сільради на Миколаївщині





Про це



«Колишній народний депутат звернувся до голови Миколаївської обласної держаної адміністрації на бланку Чаусянської сільської ради, підписавшись сільським головою. Поліцейськими Первомайського районного відділу поліції вказана інформація зареєстрована до Журналу єдиного обліку та розпочата перевірка», - йдеться у повідомленні.



Наразі відомо, що громадянин себе називає сільським головою в офіційних листах, які розсилає керівництву області та району. Лист він оформив на фірмовому бланку колишньої Чаусянської сільради, вказавши її код ЄДРПОУ. Згідно з даними Мін’юсту, Чаусянська сільська рада як юридична особа знаходиться в стадії ліквідації. Адже восени 2020 року її територія увійшла до складу Первомайської міської громади, було обрано старосту ОТГ.



До того ж, у реєстрі керівником юридичної особи, що ліквідується (сільради), досі значиться інша особа. Розпочата перевірка, в ході якої буде надана правова кваліфікація події.

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