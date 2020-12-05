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На Закарпатті виявили два випадки малярії

На Закарпатті виявили два випадки малярії
У Закарпатській області в лютому виявили два випадки захворювання на малярію.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

"У лютому в Закарпатській області зареєстрували завезений випадок захворювання на малярію в громадян Республіки Конго", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворів хлопчик віком 1 рік 10 місяців та його мама, які прибули до України наприкінці січня з Республіки Конго. За словами матері, дитина перехворіла на малярію приблизно 3 місяці тому. В Україні в хлопчика на третій день з’явилося нерегулярне підвищення температури тіла до 39,0 °C. Орієнтовно тоді ж гарячка та нерегулярне підвищення температури до 39,0–40,0 °C з’явилися і в матері.

Як повідомляється, за тиждень після приїзду в Україну мати з дитиною звернулися по медичну допомогу. На підставі лабораторних досліджень у пацієнтів виявили збудника малярії — P. falciparum (++). Призначили відповідне лікування. Стан хворих задовільний.

Епідрозслідування та протиепідемічні заходи тривають.

Малярія – інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підвищеннями температури тіла, збільшенням печінки, селезінки. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. В Україні передача малярії комарами не відбувається, і наразі усі зареєстровані випадки захворювань – завезені, переважно з країн Африки, Азії, Південної і Північної Америки.

Лікарі дають низку рекомендацій тим, хто повертається з країн, де можна підхопити малярію. Зокрема, лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів.

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Теги: малярія, Конго
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