Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 19 лютого
Сьогодні, 09:09
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.80, а продаж – 27.90.
Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.70.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.53.
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Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.70.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.45, продаж – 7.53.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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