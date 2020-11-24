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У Єгипті під час відпочинку втопилась жителька Рівного, – ЗМІ

У Єгипті під час відпочинку втопилась жителька Рівного, – ЗМІ
У Єгипті померла жителька Рівного.

З власних джерел Радіо Трек стало відомо, що з жінкою сталася трагедія під час снорклінгу.

Інформують, що загибла відпочивала з чоловіком. Під час сноркелінгу чоловік плавав разом з нею, але раптово жінка зникла з поля зору.
Він одразу покликав рятувальників, але врятувати жінку не вдалося.

Що стало причиною смерті рівнянки наразі невідомо. Офіційну ж інформацію з’ясовують у поліції.

Головне фото – ілюстративне.

ДОВІДКОВО: Сноркелінг, снорклінг (нім. Schnorchel — дихальна трубка) — вид плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою і, зазвичай, з ластами. У холодній воді плавець може бути одягнений у гідрокостюм. Використання цього спорядження дозволяє плавцеві спостерігати за підводними краєвидами впродовж тривалого часу з мінімальними зусиллями. Є популярною розвагою, особливо в тропічних широтах і в місцях для пірнання з аквалангом — дайвінга. Доступний для більшості людей, у тому числі дітей, які з великим інтересом занурюються під воду, щоб розгледіти камінчики, черепашки та інші цікаві деталі підводного світу. Сноркелінг також популярний серед дайверів, коли занурення відбуваються на або біля поверхні. Також його використовують рятувальні команди для пошуку людей у воді.

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Теги: Єгипет, туристка, жителька Рівного
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