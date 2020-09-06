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Міжнародний турнір з ММА: відомо, хто з лучан відстоюватиме честь міста

Міжнародний турнір з ММА: відомо, хто з лучан відстоюватиме честь міста
Вже стало відомо, хто з лучан відстоюватиме честь нашого бійцівського міста на X Міжнародному професійному турнірі з ММА «PRIDE» Ліги «PROFC-Ukraine».

Про це інформують організатори заходу.

Нагадаємо, що турнір відбудеться 7 березня в боулінг-клубі «Адреналін».

Отже, серед учасників будуть:

Олексій Альберда
Міжнародний турнір з ММА: відомо, хто з лучан відстоюватиме честь міста

Спортсмену 22 роки, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».

Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з козацького двобою серед молоді, срібло чемпіонату Європи з бойового самбо, двічі фіналіст чемпіонатів України зі змішаних єдиноборств ММА, переможець Міжнародних турнірів з рукопашного бою та джиу-джитсу.

Чимало здобутків має спортсмен і на професійному ринзі: титули переможця Міжнародних рейтингових турнірів з ММА «The fights of Gladiators» (м. Белград, Сербія), «Крепость» (м. Брест, Білорусія), володар Гран-Прі турнірів Ліги Real Fight Promotion (м. Ізмаїл), дворазовий переможець Міжнародного турніру з ММА «Воїни Любарта»

Тарас Мельничук
Міжнародний турнір з ММА: відомо, хто з лучан відстоюватиме честь міста

Спортсмену 24 роки, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».

Серед аматорських титулів спортсмена: призер Чемпіонатів України з козацького двобою, фіналіст Міжнародних турнірів з джиу-джитсу.

На професійному ринзі: титули переможця Міжнародного рейтингового турніру з ММА «PRIDE» та турнірів Ліги Real Fight Promotion серії «Step to Top»(м. Рівне). Спортсмен лише розпочинає свою професійну кар‘єру, тоді як на рахунку в Олексія Альберди вже 7 професійних поєдинків.

Богдан Шаула
Міжнародний турнір з ММА: відомо, хто з лучан відстоюватиме честь міста

Спортсмену 18 років, представляє Бійцівський Клуб «GARDA».

Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Міжнародних турнірів з бразильського джиу-джитсу, панкратіону та греплінгу. Переможець турнірів з боксу та змішаних єдиноборств ММА

Андрій Протасюк

Міжнародний турнір з ММА: відомо, хто з лучан відстоюватиме честь міста

Спортсмену 21 рік, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».

Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з козацького двобою серед молоді, призер чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА, переможець Міжнародних турнірів з рукопашного бою. Спортсмен також відзначився перемогами в аматорських поєдинках рейтингових турнірів з ММА «MAXIMUS FC», «PRIDE», «Воїни Любарта», «Step to Top».



Максим Петровський

Міжнародний турнір з ММА: відомо, хто з лучан відстоюватиме честь міста


Спортсмену 18 років, представляє Волинський регіональний Клуб єдиноборств «LEGION».

Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з хортингу, чемпіон України з козацького двобою, переможець Міжнародного рейтингового турніру з ММА «PRIDE».

Х Міжнародний професійний турнір з ММА «PRIDE» проходитиме за підтримки Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом"

Генеральний партнер турніру - Будівельна компанія «ОРБІТА».

Титульний спонсор - Будівельна компанія «МаневичіАгроБуд»

Офіційні партнери турніру:

- ТзОВ «СО GROUP»(Семенюк О. Ю.)

- Мережа магазинів «Акцент» (Курілін І. А.)

Партнери турніру:

- Друкарня «Printing-Lutsk»

- ТзОВ «Система фасадів»

- Офіційний дистриб‘ютор «Лімо» у Волинській області

- Студія архітектури і дизайну "Domum Group"

- PandaDom - архитектура и дизайн интерьеров

- Extrifit.ua - бренд спортивного харчування

Пригощають гостей турніру:

- Ресторація «Козача Левада»

- Сулі Гулі - мережа грузинських пекарень

- Мережа піцерій «Теревені»

- Мережа Бар П'ятниця

- Мережа сім’ї ресторанів Show Basilic / Шоу Базилік



Зустрічає гостей турніру Готельно-ресторанний комплекс «Зустріч» (Ковельська 179)


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Теги: турнір, ММА «PRIDE», Луцьк
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