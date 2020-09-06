Міжнародний турнір з ММА: відомо, хто з лучан відстоюватиме честь міста
Сьогодні, 09:48
Вже стало відомо, хто з лучан відстоюватиме честь нашого бійцівського міста на X Міжнародному професійному турнірі з ММА «PRIDE» Ліги «PROFC-Ukraine».
Про це інформують організатори заходу.
Нагадаємо, що турнір відбудеться 7 березня в боулінг-клубі «Адреналін».
Отже, серед учасників будуть:
Олексій Альберда
Спортсмену 22 роки, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».
Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з козацького двобою серед молоді, срібло чемпіонату Європи з бойового самбо, двічі фіналіст чемпіонатів України зі змішаних єдиноборств ММА, переможець Міжнародних турнірів з рукопашного бою та джиу-джитсу.
Чимало здобутків має спортсмен і на професійному ринзі: титули переможця Міжнародних рейтингових турнірів з ММА «The fights of Gladiators» (м. Белград, Сербія), «Крепость» (м. Брест, Білорусія), володар Гран-Прі турнірів Ліги Real Fight Promotion (м. Ізмаїл), дворазовий переможець Міжнародного турніру з ММА «Воїни Любарта»
Тарас Мельничук
Спортсмену 24 роки, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».
Серед аматорських титулів спортсмена: призер Чемпіонатів України з козацького двобою, фіналіст Міжнародних турнірів з джиу-джитсу.
На професійному ринзі: титули переможця Міжнародного рейтингового турніру з ММА «PRIDE» та турнірів Ліги Real Fight Promotion серії «Step to Top»(м. Рівне). Спортсмен лише розпочинає свою професійну кар‘єру, тоді як на рахунку в Олексія Альберди вже 7 професійних поєдинків.
Богдан Шаула
Спортсмену 18 років, представляє Бійцівський Клуб «GARDA».
Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Міжнародних турнірів з бразильського джиу-джитсу, панкратіону та греплінгу. Переможець турнірів з боксу та змішаних єдиноборств ММА
Андрій Протасюк
Спортсмену 21 рік, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».
Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з козацького двобою серед молоді, призер чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА, переможець Міжнародних турнірів з рукопашного бою. Спортсмен також відзначився перемогами в аматорських поєдинках рейтингових турнірів з ММА «MAXIMUS FC», «PRIDE», «Воїни Любарта», «Step to Top».
Максим Петровський
Спортсмену 18 років, представляє Волинський регіональний Клуб єдиноборств «LEGION».
Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з хортингу, чемпіон України з козацького двобою, переможець Міжнародного рейтингового турніру з ММА «PRIDE».
Х Міжнародний професійний турнір з ММА «PRIDE» проходитиме за підтримки Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом"
Генеральний партнер турніру - Будівельна компанія «ОРБІТА».
Титульний спонсор - Будівельна компанія «МаневичіАгроБуд»
Офіційні партнери турніру:
- ТзОВ «СО GROUP»(Семенюк О. Ю.)
- Мережа магазинів «Акцент» (Курілін І. А.)
Партнери турніру:
- Друкарня «Printing-Lutsk»
- ТзОВ «Система фасадів»
- Офіційний дистриб‘ютор «Лімо» у Волинській області
- Студія архітектури і дизайну "Domum Group"
- PandaDom - архитектура и дизайн интерьеров
- Extrifit.ua - бренд спортивного харчування
Пригощають гостей турніру:
- Ресторація «Козача Левада»
- Сулі Гулі - мережа грузинських пекарень
- Мережа піцерій «Теревені»
- Мережа Бар П'ятниця
- Мережа сім’ї ресторанів Show Basilic / Шоу Базилік
Зустрічає гостей турніру Готельно-ресторанний комплекс «Зустріч» (Ковельська 179)
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Про це інформують організатори заходу.
Нагадаємо, що турнір відбудеться 7 березня в боулінг-клубі «Адреналін».
Отже, серед учасників будуть:
Олексій Альберда
Спортсмену 22 роки, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».
Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з козацького двобою серед молоді, срібло чемпіонату Європи з бойового самбо, двічі фіналіст чемпіонатів України зі змішаних єдиноборств ММА, переможець Міжнародних турнірів з рукопашного бою та джиу-джитсу.
Чимало здобутків має спортсмен і на професійному ринзі: титули переможця Міжнародних рейтингових турнірів з ММА «The fights of Gladiators» (м. Белград, Сербія), «Крепость» (м. Брест, Білорусія), володар Гран-Прі турнірів Ліги Real Fight Promotion (м. Ізмаїл), дворазовий переможець Міжнародного турніру з ММА «Воїни Любарта»
Тарас Мельничук
Спортсмену 24 роки, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».
Серед аматорських титулів спортсмена: призер Чемпіонатів України з козацького двобою, фіналіст Міжнародних турнірів з джиу-джитсу.
На професійному ринзі: титули переможця Міжнародного рейтингового турніру з ММА «PRIDE» та турнірів Ліги Real Fight Promotion серії «Step to Top»(м. Рівне). Спортсмен лише розпочинає свою професійну кар‘єру, тоді як на рахунку в Олексія Альберди вже 7 професійних поєдинків.
Богдан Шаула
Спортсмену 18 років, представляє Бійцівський Клуб «GARDA».
Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Міжнародних турнірів з бразильського джиу-джитсу, панкратіону та греплінгу. Переможець турнірів з боксу та змішаних єдиноборств ММА
Андрій Протасюк
Спортсмену 21 рік, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».
Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з козацького двобою серед молоді, призер чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА, переможець Міжнародних турнірів з рукопашного бою. Спортсмен також відзначився перемогами в аматорських поєдинках рейтингових турнірів з ММА «MAXIMUS FC», «PRIDE», «Воїни Любарта», «Step to Top».
Максим Петровський
Спортсмену 18 років, представляє Волинський регіональний Клуб єдиноборств «LEGION».
Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з хортингу, чемпіон України з козацького двобою, переможець Міжнародного рейтингового турніру з ММА «PRIDE».
Х Міжнародний професійний турнір з ММА «PRIDE» проходитиме за підтримки Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом"
Генеральний партнер турніру - Будівельна компанія «ОРБІТА».
Титульний спонсор - Будівельна компанія «МаневичіАгроБуд»
Офіційні партнери турніру:
- ТзОВ «СО GROUP»(Семенюк О. Ю.)
- Мережа магазинів «Акцент» (Курілін І. А.)
Партнери турніру:
- Друкарня «Printing-Lutsk»
- ТзОВ «Система фасадів»
- Офіційний дистриб‘ютор «Лімо» у Волинській області
- Студія архітектури і дизайну "Domum Group"
- PandaDom - архитектура и дизайн интерьеров
- Extrifit.ua - бренд спортивного харчування
Пригощають гостей турніру:
- Ресторація «Козача Левада»
- Сулі Гулі - мережа грузинських пекарень
- Мережа піцерій «Теревені»
- Мережа Бар П'ятниця
- Мережа сім’ї ресторанів Show Basilic / Шоу Базилік
Зустрічає гостей турніру Готельно-ресторанний комплекс «Зустріч» (Ковельська 179)
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