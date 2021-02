Міжнародний турнір з ММА: відомо, хто з лучан відстоюватиме честь міста

Вже стало відомо, хто з лучан відстоюватиме честь нашого бійцівського міста на X Міжнародному професійному турнірі з ММА «PRIDE» Ліги «PROFC-Ukraine».Про це інформують організатори заходу.Нагадаємо, що турнір відбудеться 7 березня в боулінг-клубі «Адреналін».Отже, серед учасників будуть:Спортсмену 22 роки, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з козацького двобою серед молоді, срібло чемпіонату Європи з бойового самбо, двічі фіналіст чемпіонатів України зі змішаних єдиноборств ММА, переможець Міжнародних турнірів з рукопашного бою та джиу-джитсу.Чимало здобутків має спортсмен і на професійному ринзі: титули переможця Міжнародних рейтингових турнірів з ММА «The fights of Gladiators» (м. Белград, Сербія), «Крепость» (м. Брест, Білорусія), володар Гран-Прі турнірів Ліги Real Fight Promotion (м. Ізмаїл), дворазовий переможець Міжнародного турніру з ММА «Воїни Любарта»Спортсмену 24 роки, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».Серед аматорських титулів спортсмена: призер Чемпіонатів України з козацького двобою, фіналіст Міжнародних турнірів з джиу-джитсу.На професійному ринзі: титули переможця Міжнародного рейтингового турніру з ММА «PRIDE» та турнірів Ліги Real Fight Promotion серії «Step to Top»(м. Рівне). Спортсмен лише розпочинає свою професійну кар‘єру, тоді як на рахунку в Олексія Альберди вже 7 професійних поєдинків.Спортсмену 18 років, представляє Бійцівський Клуб «GARDA».Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Міжнародних турнірів з бразильського джиу-джитсу, панкратіону та греплінгу. Переможець турнірів з боксу та змішаних єдиноборств ММАСпортсмену 21 рік, представляє Волинський регіональний Клуб бойових мистецтв «PRIDE».Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з козацького двобою серед молоді, призер чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА, переможець Міжнародних турнірів з рукопашного бою. Спортсмен також відзначився перемогами в аматорських поєдинках рейтингових турнірів з ММА «MAXIMUS FC», «PRIDE», «Воїни Любарта», «Step to Top».Спортсмену 18 років, представляє Волинський регіональний Клуб єдиноборств «LEGION».Серед аматорських титулів спортсмена: перемоги Чемпіонату Світу з хортингу, чемпіон України з козацького двобою, переможець Міжнародного рейтингового турніру з ММА «PRIDE».Х Міжнародний професійний турнір з ММА «PRIDE» проходитиме за підтримки Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом"Генеральний партнер турніру - Будівельна компанія «ОРБІТА».Титульний спонсор - Будівельна компанія «МаневичіАгроБуд»Офіційні партнери турніру:- ТзОВ «СО GROUP»(Семенюк О. Ю.)- Мережа магазинів «Акцент» (Курілін І. А.)Партнери турніру:- Друкарня «Printing-Lutsk»- ТзОВ «Система фасадів»- Офіційний дистриб‘ютор «Лімо» у Волинській області- Студія архітектури і дизайну "Domum Group"- PandaDom - архитектура и дизайн интерьеров- Extrifit.ua - бренд спортивного харчуванняПригощають гостей турніру:- Ресторація «Козача Левада»- Сулі Гулі - мережа грузинських пекарень- Мережа піцерій «Теревені»- Мережа Бар П'ятниця- Мережа сім’ї ресторанів Show Basilic / Шоу БазилікЗустрічає гостей турніру Готельно-ресторанний комплекс «Зустріч» (Ковельська 179)