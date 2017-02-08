На Волині рейсовий автобус з пасажирами застряг на засніженій дорозі
Сьогодні, 10:07
Учора, 18 лютого, волинські рятувальники здійснили 10 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах краю.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що рятувальники вивільнили 10 автомобілів, з яких 7 вантажних, 1 – легковий та 1 рейсовий автобус. У вивільнених транспортних засобах перебувала 21 людина.
Зокрема рятувальники допомогли водіям вантажівок, які опинилися у складних дорожніх умовах через щільний покрив снігу у містах Нововолинську та Рожищі, селищі Ратне, а також у Володимир-Волинському районі, де відбуксирували рейсовий автобус «Луцьк-Нововолинськ» в салоні якого перебували 5 пасажирів та водій.
До ліквідації залучили 10 одиниць техніки та 27 людей особового складу підпорядкованих підрозділів області.
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Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Інформують, що рятувальники вивільнили 10 автомобілів, з яких 7 вантажних, 1 – легковий та 1 рейсовий автобус. У вивільнених транспортних засобах перебувала 21 людина.
Зокрема рятувальники допомогли водіям вантажівок, які опинилися у складних дорожніх умовах через щільний покрив снігу у містах Нововолинську та Рожищі, селищі Ратне, а також у Володимир-Волинському районі, де відбуксирували рейсовий автобус «Луцьк-Нововолинськ» в салоні якого перебували 5 пасажирів та водій.
До ліквідації залучили 10 одиниць техніки та 27 людей особового складу підпорядкованих підрозділів області.
Головне зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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