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На Волині рейсовий автобус з пасажирами застряг на засніженій дорозі

На Волині рейсовий автобус з пасажирами застряг на засніженій дорозі
Учора, 18 лютого, волинські рятувальники здійснили 10 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах краю.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.

Інформують, що рятувальники вивільнили 10 автомобілів, з яких 7 вантажних, 1 – легковий та 1 рейсовий автобус. У вивільнених транспортних засобах перебувала 21 людина.

Зокрема рятувальники допомогли водіям вантажівок, які опинилися у складних дорожніх умовах через щільний покрив снігу у містах Нововолинську та Рожищі, селищі Ратне, а також у Володимир-Волинському районі, де відбуксирували рейсовий автобус «Луцьк-Нововолинськ» в салоні якого перебували 5 пасажирів та водій.

На Волині рейсовий автобус з пасажирами застряг на засніженій дорозі
На Волині рейсовий автобус з пасажирами застряг на засніженій дорозі
На Волині рейсовий автобус з пасажирами застряг на засніженій дорозі


До ліквідації залучили 10 одиниць техніки та 27 людей особового складу підпорядкованих підрозділів області.

Головне зображення ілюстративне


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Теги: рятувальиники, автобус, сніг
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