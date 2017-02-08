На Волині рейсовий автобус з пасажирами застряг на засніженій дорозі

Учора, 18 лютого, волинські рятувальники здійснили 10 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах краю.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.Інформують, що рятувальники вивільнили 10 автомобілів, з яких 7 вантажних, 1 – легковий та 1 рейсовий автобус. У вивільнених транспортних засобах перебувала 21 людина.Зокрема рятувальники допомогли водіям вантажівок, які опинилися у складних дорожніх умовах через щільний покрив снігу у містах Нововолинську та Рожищі, селищі Ратне, а також у Володимир-Волинському районі, де відбуксирували рейсовий автобус «Луцьк-Нововолинськ» в салоні якого перебували 5 пасажирів та водій.До ліквідації залучили 10 одиниць техніки та 27 людей особового складу підпорядкованих підрозділів області.