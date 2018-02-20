На Волині одружилися діти загиблих на Майдані Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
Події на Євромайдані забрали життя волинянина Віктора Хом’яка і хмельничанина Сергія Бондарчука, але об'єднало долі їхніх дітей. Ірина та Володимир одружилися за три роки після подій на Майдані.
Нині подружжя живе у селі Голишів неподалік Луцька. Разом виховують сина. Портрети обидвох батьків – у хаті на видноті, - пише Суспільне Волинь.
Будинок, де зараз живе подружжя, раніше належав Герою Небесної Сотні Віктору Хом’яку. Його донька Ірина нині у декретній відпустці. Чоловік Володимир, син героя Сергія Бондарчука, працює дистанційно. Він – програміст.
Одружилися Бондарчуки 2017-го року. Вони кажуть, що на весіллі щастя з ни
"Ті сумні події дали й радісну подію. В іншому випадку, можливо б, ми б ніколи не познайомилися", – розповіла Ірина.
Подружжя познайомилося на зустрічах родин Героїв Небесної Сотні. Три роки товаришували, тоді вирішили створити власну сім'ю.
"У якийсь момент я зрозумів, що поруч людина, яку я все життя шукав. З якою мені хочеться бути. Яка розділяє мої погляди, з якою мені добре", – розповів Володимир Бондарук.
Щороку 20 лютого чоловік та дружина згадують загиблих батьків. Розповідають: і Сергій Бондарчук, і Віктор Хом’як поїхали уперше на Євромайдан після побиття студентів.
"Він поїхав на два чи три дні й коли приїхав казав: "Ти не уявляєш, там такі люди світлі та хочуть змін", – згадує Ірина.
Її тата знайшли повішеним на арматурі "майданівської" ялинки 27 січня 2014 року. Перед цим ніч він відстояв на барикадах.
Батько Володимира, Сергій Бондарчук, отримав поранення на Інститутській і помер 20 лютого. Щоб знайти місце, де підстрелили тата, син провів власне розслідування.
"Знайшов медсестру і лікаря, які були у польовому шпиталі біля готелю "Козацький". Вони розказали, що батька принесли ще притомного", – розповів Володимир Бондарук.
Бондарчуки кажуть, що в обидвох їхніх родах жив дух свободолюбства і гідності. Так виховуватимуть і сина Устима. Коли він підросте, обіцяють розповісти йому про Майдан і дідусів, які на ньому загинули.
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Нині подружжя живе у селі Голишів неподалік Луцька. Разом виховують сина. Портрети обидвох батьків – у хаті на видноті, - пише Суспільне Волинь.
Будинок, де зараз живе подружжя, раніше належав Герою Небесної Сотні Віктору Хом’яку. Його донька Ірина нині у декретній відпустці. Чоловік Володимир, син героя Сергія Бондарчука, працює дистанційно. Він – програміст.
Одружилися Бондарчуки 2017-го року. Вони кажуть, що на весіллі щастя з ни
"Ті сумні події дали й радісну подію. В іншому випадку, можливо б, ми б ніколи не познайомилися", – розповіла Ірина.
Подружжя познайомилося на зустрічах родин Героїв Небесної Сотні. Три роки товаришували, тоді вирішили створити власну сім'ю.
"У якийсь момент я зрозумів, що поруч людина, яку я все життя шукав. З якою мені хочеться бути. Яка розділяє мої погляди, з якою мені добре", – розповів Володимир Бондарук.
Щороку 20 лютого чоловік та дружина згадують загиблих батьків. Розповідають: і Сергій Бондарчук, і Віктор Хом’як поїхали уперше на Євромайдан після побиття студентів.
"Він поїхав на два чи три дні й коли приїхав казав: "Ти не уявляєш, там такі люди світлі та хочуть змін", – згадує Ірина.
Її тата знайшли повішеним на арматурі "майданівської" ялинки 27 січня 2014 року. Перед цим ніч він відстояв на барикадах.
Батько Володимира, Сергій Бондарчук, отримав поранення на Інститутській і помер 20 лютого. Щоб знайти місце, де підстрелили тата, син провів власне розслідування.
"Знайшов медсестру і лікаря, які були у польовому шпиталі біля готелю "Козацький". Вони розказали, що батька принесли ще притомного", – розповів Володимир Бондарук.
Бондарчуки кажуть, що в обидвох їхніх родах жив дух свободолюбства і гідності. Так виховуватимуть і сина Устима. Коли він підросте, обіцяють розповісти йому про Майдан і дідусів, які на ньому загинули.
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