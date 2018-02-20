На Волині одружилися діти загиблих на Майдані Героїв. ВІДЕО

Віктора Хом’яка і хмельничанина Сергія Бондарчука, але об'єднало долі їхніх дітей. Ірина та Володимир одружилися за три роки після подій на Майдані.



Нині подружжя живе у селі Голишів неподалік Луцька. Разом виховують сина. Портрети обидвох батьків – у хаті на видноті, - пише

Світлини Віктора Хом'яка і Сергія Бондарука

Будинок, де зараз живе подружжя, раніше належав Герою Небесної Сотні Віктору Хом’яку. Його донька Ірина нині у декретній відпустці. Чоловік Володимир, син героя Сергія Бондарчука, працює дистанційно. Він – програміст.



Одружилися Бондарчуки 2017-го року. Вони кажуть, що на весіллі щастя з ни



"Ті сумні події дали й радісну подію. В іншому випадку, можливо б, ми б ніколи не познайомилися", – розповіла Ірина.



Подружжя познайомилося на зустрічах родин Героїв Небесної Сотні. Три роки товаришували, тоді вирішили створити власну сім'ю.



"У якийсь момент я зрозумів, що поруч людина, яку я все життя шукав. З якою мені хочеться бути. Яка розділяє мої погляди, з якою мені добре", – розповів Володимир Бондарук.



Щороку 20 лютого чоловік та дружина згадують загиблих батьків. Розповідають: і Сергій Бондарчук, і Віктор Хом’як поїхали уперше на Євромайдан після побиття студентів.



"Він поїхав на два чи три дні й коли приїхав казав: "Ти не уявляєш, там такі люди світлі та хочуть змін", – згадує Ірина.



Її тата знайшли повішеним на арматурі "майданівської" ялинки 27 січня 2014 року. Перед цим ніч він відстояв на барикадах.



Батько Володимира, Сергій Бондарчук, отримав поранення на Інститутській і помер 20 лютого. Щоб знайти місце, де підстрелили тата, син провів власне розслідування.



"Знайшов медсестру і лікаря, які були у польовому шпиталі біля готелю "Козацький". Вони розказали, що батька принесли ще притомного", – розповів Володимир Бондарук.



Бондарчуки кажуть, що в обидвох їхніх родах жив дух свободолюбства і гідності. Так виховуватимуть і сина Устима. Коли він підросте, обіцяють розповісти йому про Майдан і дідусів, які на ньому загинули.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Події на Євромайдані забрали життя волинянинаі хмельничанина, але об'єднало долі їхніх дітей. Ірина та Володимир одружилися за три роки після подій на Майдані.Нині подружжя живе у селі Голишів неподалік Луцька. Разом виховують сина. Портрети обидвох батьків – у хаті на видноті, - пише Суспільне Волинь. Будинок, де зараз живе подружжя, раніше належав Герою Небесної Сотні Віктору Хом’яку. Його донька Ірина нині у декретній відпустці. Чоловік Володимир, син героя Сергія Бондарчука, працює дистанційно. Він – програміст.Одружилися Бондарчуки 2017-го року. Вони кажуть, що на весіллі щастя з ними тоді розділили родичі й інших Героїв Небесної Сотні."Ті сумні події дали й радісну подію. В іншому випадку, можливо б, ми б ніколи не познайомилися", – розповіла Ірина.Подружжя познайомилося на зустрічах родин Героїв Небесної Сотні. Три роки товаришували, тоді вирішили створити власну сім'ю."У якийсь момент я зрозумів, що поруч людина, яку я все життя шукав. З якою мені хочеться бути. Яка розділяє мої погляди, з якою мені добре", – розповів Володимир Бондарук.Щороку 20 лютого чоловік та дружина згадують загиблих батьків. Розповідають: і Сергій Бондарчук, і Віктор Хом’як поїхали уперше на Євромайдан після побиття студентів."Він поїхав на два чи три дні й коли приїхав казав: "Ти не уявляєш, там такі люди світлі та хочуть змін", – згадує Ірина.Її тата знайшли повішеним на арматурі "майданівської" ялинки 27 січня 2014 року. Перед цим ніч він відстояв на барикадах.Батько Володимира, Сергій Бондарчук, отримав поранення на Інститутській і помер 20 лютого. Щоб знайти місце, де підстрелили тата, син провів власне розслідування."Знайшов медсестру і лікаря, які були у польовому шпиталі біля готелю "Козацький". Вони розказали, що батька принесли ще притомного", – розповів Володимир Бондарук.Бондарчуки кажуть, що в обидвох їхніх родах жив дух свободолюбства і гідності. Так виховуватимуть і сина Устима. Коли він підросте, обіцяють розповісти йому про Майдан і дідусів, які на ньому загинули.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію