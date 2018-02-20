вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині одружилися діти загиблих на Майдані Героїв. ВІДЕО

На Волині одружилися діти загиблих на Майдані Героїв. ВІДЕО
Події на Євромайдані забрали життя волинянина Віктора Хом’яка і хмельничанина Сергія Бондарчука, але об'єднало долі їхніх дітей. Ірина та Володимир одружилися за три роки після подій на Майдані.

Нині подружжя живе у селі Голишів неподалік Луцька. Разом виховують сина. Портрети обидвох батьків – у хаті на видноті, - пише Суспільне Волинь.
Світлини Віктора Хом'яка і Сергія Бондарука
Світлини Віктора Хом'яка і Сергія Бондарука

Будинок, де зараз живе подружжя, раніше належав Герою Небесної Сотні Віктору Хом’яку. Його донька Ірина нині у декретній відпустці. Чоловік Володимир, син героя Сергія Бондарчука, працює дистанційно. Він – програміст.

Одружилися Бондарчуки 2017-го року. Вони кажуть, що на весіллі щастя з ни
На Волині одружилися діти загиблих на Майдані Героїв. ВІДЕО
ми тоді розділили родичі й інших Героїв Небесної Сотні.

"Ті сумні події дали й радісну подію. В іншому випадку, можливо б, ми б ніколи не познайомилися", – розповіла Ірина.

Подружжя познайомилося на зустрічах родин Героїв Небесної Сотні. Три роки товаришували, тоді вирішили створити власну сім'ю.

"У якийсь момент я зрозумів, що поруч людина, яку я все життя шукав. З якою мені хочеться бути. Яка розділяє мої погляди, з якою мені добре", – розповів Володимир Бондарук.

Щороку 20 лютого чоловік та дружина згадують загиблих батьків. Розповідають: і Сергій Бондарчук, і Віктор Хом’як поїхали уперше на Євромайдан після побиття студентів.

"Він поїхав на два чи три дні й коли приїхав казав: "Ти не уявляєш, там такі люди світлі та хочуть змін", – згадує Ірина.
На Волині одружилися діти загиблих на Майдані Героїв. ВІДЕО

Її тата знайшли повішеним на арматурі "майданівської" ялинки 27 січня 2014 року. Перед цим ніч він відстояв на барикадах.

Батько Володимира, Сергій Бондарчук, отримав поранення на Інститутській і помер 20 лютого. Щоб знайти місце, де підстрелили тата, син провів власне розслідування.

"Знайшов медсестру і лікаря, які були у польовому шпиталі біля готелю "Козацький". Вони розказали, що батька принесли ще притомного", – розповів Володимир Бондарук.

Бондарчуки кажуть, що в обидвох їхніх родах жив дух свободолюбства і гідності. Так виховуватимуть і сина Устима. Коли він підросте, обіцяють розповісти йому про Майдан і дідусів, які на ньому загинули.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, Герої, Небесна сотня, Майдан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині одружилися діти загиблих на Майдані Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
На Волині рейсовий автобус з пасажирами застряг на засніженій дорозі
Сьогодні, 10:07
Міжнародний турнір з ММА: відомо, хто з лучан відстоюватиме честь міста
Сьогодні, 09:48
У Єгипті під час відпочинку втопилась жителька Рівного, – ЗМІ
Сьогодні, 09:25
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 19 лютого
Сьогодні, 09:09
Схожі новини
Нововолинці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні Нововолинці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні
20 лютий, 2018, 16:50
Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану Волинські школярі влаштували тематичний вечір пам'яті Героїв Майдану
23 лютий, 2020, 03:12
Небесний Легіон спостерігає за нами: у Луцьку вшанували пам'ять Героїв Майдану. ФОТОРЕПОРТАЖ Небесний Легіон спостерігає за нами: у Луцьку вшанували пам'ять Героїв Майдану. ФОТОРЕПОРТАЖ
20 лютий, 2020, 15:33
У Ковелі вшанували пам’ять полеглих під час Революції Гідності. ФОТО У Ковелі вшанували пам’ять полеглих під час Революції Гідності. ФОТО
20 лютий, 2018, 17:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині одружилися діти загиблих на Майдані Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині рейсовий автобус з пасажирами застряг на засніженій дорозі
Сьогодні, 10:07
 0
Міжнародний турнір з ММА: відомо, хто з лучан відстоюватиме честь міста
Сьогодні, 09:48
 0
У Єгипті під час відпочинку втопилась жителька Рівного, – ЗМІ
Сьогодні, 09:25
 0
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 19 лютого
Сьогодні, 09:09
 0
Медіа
відео
1/8