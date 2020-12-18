Один їв консервовані гриби, інший – в’ялену рибу: в Україні від ботулізму померли двоє людей

Дві людини померли від ботулізму в Україні з початку року.Про це інформує Центр громадського здоров’я України.Так, у Хмельницькій області внаслідок отруєння консервованими грибами домашнього виготовлення помер дорослий.А в Одесі від ботулізму помер чоловік. Епідрозслідування виявило, що збудник хвороби був у в’яленій рибі (товстолобик) домашнього приготування, яку придбали на стихійному ринку.Усього в Україні з початку року зареєстрували 12 випадків ботулізму.Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Найкращий спосіб захистити своє здоров’я — утримуватися від споживання їжі, про якість якої вам достеменно невідомо.