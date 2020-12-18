Один їв консервовані гриби, інший – в’ялену рибу: в Україні від ботулізму померли двоє людей
Сьогодні, 18:34
Дві людини померли від ботулізму в Україні з початку року.
Про це інформує Центр громадського здоров’я України.
Так, у Хмельницькій області внаслідок отруєння консервованими грибами домашнього виготовлення помер дорослий.
А в Одесі від ботулізму помер чоловік. Епідрозслідування виявило, що збудник хвороби був у в’яленій рибі (товстолобик) домашнього приготування, яку придбали на стихійному ринку.
Усього в Україні з початку року зареєстрували 12 випадків ботулізму.
Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Найкращий спосіб захистити своє здоров’я — утримуватися від споживання їжі, про якість якої вам достеменно невідомо.
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Про це інформує Центр громадського здоров’я України.
Так, у Хмельницькій області внаслідок отруєння консервованими грибами домашнього виготовлення помер дорослий.
А в Одесі від ботулізму помер чоловік. Епідрозслідування виявило, що збудник хвороби був у в’яленій рибі (товстолобик) домашнього приготування, яку придбали на стихійному ринку.
Усього в Україні з початку року зареєстрували 12 випадків ботулізму.
Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Найкращий спосіб захистити своє здоров’я — утримуватися від споживання їжі, про якість якої вам достеменно невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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