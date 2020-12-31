Авто відкинуло на відбійник: у селі під Луцьком трапилася ДТП
Сьогодні, 10:45
У селі Небіжка, що під Луцьком, трапилася ДТП.
Про це повідомляє UA.PRAVDA з посиланням на очевидців події.
Аварія сталася сьогодні, 19 лютого близько 9 години ранку.
Автівку відкинуло на відбійник.
Інформації про постраждалих немає. Обставини пригоди з’ясовують.
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Про це повідомляє UA.PRAVDA з посиланням на очевидців події.
Аварія сталася сьогодні, 19 лютого близько 9 години ранку.
Автівку відкинуло на відбійник.
Інформації про постраждалих немає. Обставини пригоди з’ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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