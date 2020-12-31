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Авто відкинуло на відбійник: у селі під Луцьком трапилася ДТП

Авто відкинуло на відбійник: у селі під Луцьком трапилася ДТП
У селі Небіжка, що під Луцьком, трапилася ДТП.

Про це повідомляє UA.PRAVDA з посиланням на очевидців події.

Аварія сталася сьогодні, 19 лютого близько 9 години ранку.

Автівку відкинуло на відбійник.

Інформації про постраждалих немає. Обставини пригоди з’ясовують.
Авто відкинуло на відбійник: у селі під Луцьком трапилася ДТП

Авто відкинуло на відбійник: у селі під Луцьком трапилася ДТП

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Теги: ДТП, Небіжка, Луцьк, аварія
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