На Волині через несправний котел вночі загорівся житловий будинок
Сьогодні, 10:54
На Волині за добу 18 лютого трапилось дві пожежі.
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Так, о 03:15 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будиноку з тирсоблоків, що у селищі Згорани Любомльського району. Вже о 04:40 пожежу локалізували, о 05:35 – ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – несправність котла опалення.
А 10:26 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській будівлі, що на вулиці Купріна міста Ковеля. О 10:54 пожежу ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – недолік конструкцій, порушення правил монтажу печей та димарів.
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Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Так, о 03:15 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будиноку з тирсоблоків, що у селищі Згорани Любомльського району. Вже о 04:40 пожежу локалізували, о 05:35 – ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – несправність котла опалення.
А 10:26 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській будівлі, що на вулиці Купріна міста Ковеля. О 10:54 пожежу ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – недолік конструкцій, порушення правил монтажу печей та димарів.
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