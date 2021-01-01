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На Волині через несправний котел вночі загорівся житловий будинок

На Волині через несправний котел вночі загорівся житловий будинок
На Волині за добу 18 лютого трапилось дві пожежі.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.

Так, о 03:15 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будиноку з тирсоблоків, що у селищі Згорани Любомльського району. Вже о 04:40 пожежу локалізували, о 05:35 – ліквідували.

Ймовірна причина пожежі – несправність котла опалення.

А 10:26 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській будівлі, що на вулиці Купріна міста Ковеля. О 10:54 пожежу ліквідували.

Ймовірна причина пожежі – недолік конструкцій, порушення правил монтажу печей та димарів.

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Теги: пожежа, Волинь
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