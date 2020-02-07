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Працював замасковано і лише для «своїх» людей: у Луцьку викрили гральний заклад

Працював замасковано і лише для «своїх» людей: у Луцьку викрили гральний заклад
У Луцьку поліцейські припинили діяльність грального закладу.

У приміщенні, що на проспекті Соборності, незаконно надавався доступ через інтернет до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцями грошових коштів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області

Наразі цю протиправну діяльність припинили.

Викрили заклад поліцейські управління стратегічних розслідувань у Волинській області 18 лютого. Він працював замасковано: сюди пускали лише «своїх» людей після попереднього дзвінка та проходження ідентифікації через відеоспостереження.

Під час проведення слідчих дій виявили та вилучили 7 системних блоків, 7 комп’ютерних моніторів, а також флешки, комплектуючі до комп’ютерної техніки, систему відеонагляду тощо.

Відомості будуть внесені в ЄРДР за ст. 203-2 Кримінального Кодексу України.


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Теги: гральний заклад, Луцьк
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