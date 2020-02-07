Працював замасковано і лише для «своїх» людей: у Луцьку викрили гральний заклад
Сьогодні, 11:16
У Луцьку поліцейські припинили діяльність грального закладу.
У приміщенні, що на проспекті Соборності, незаконно надавався доступ через інтернет до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцями грошових коштів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області
Наразі цю протиправну діяльність припинили.
Викрили заклад поліцейські управління стратегічних розслідувань у Волинській області 18 лютого. Він працював замасковано: сюди пускали лише «своїх» людей після попереднього дзвінка та проходження ідентифікації через відеоспостереження.
Під час проведення слідчих дій виявили та вилучили 7 системних блоків, 7 комп’ютерних моніторів, а також флешки, комплектуючі до комп’ютерної техніки, систему відеонагляду тощо.
Відомості будуть внесені в ЄРДР за ст. 203-2 Кримінального Кодексу України.
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У приміщенні, що на проспекті Соборності, незаконно надавався доступ через інтернет до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцями грошових коштів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області
Наразі цю протиправну діяльність припинили.
Викрили заклад поліцейські управління стратегічних розслідувань у Волинській області 18 лютого. Він працював замасковано: сюди пускали лише «своїх» людей після попереднього дзвінка та проходження ідентифікації через відеоспостереження.
Під час проведення слідчих дій виявили та вилучили 7 системних блоків, 7 комп’ютерних моніторів, а також флешки, комплектуючі до комп’ютерної техніки, систему відеонагляду тощо.
Відомості будуть внесені в ЄРДР за ст. 203-2 Кримінального Кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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