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На Волині за минулу добу викрили декілька чоловіків, які мали при собі наркотики

На Волині за минулу добу викрили декілька чоловіків, які мали при собі наркотики
Волинські поліцейські викрили декілька чоловіків з наркотичними речовинами.

Так, 18 лютого, у Володимирі-Волинському, правоохоронці затримали 41-річного місцевого мешканця, який, за отриманою інформацією, мав намір збути наркотики, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

При ньому виявили 10 грамів речовини, ззовні схожої на канабіс, яку вилучили і направили на дослідження. Підозрюваного у збуті затримали та помістили в ізолятор. Відомості за цим фактом зареєстровані за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України.

А в Любомлі 18 лютого патрульні поліцейські зупинили водія Mitsubishi за порушення правил дорожнього руху. З’ясувалось, що за кермом – іноземець. А при перевірці документів у нього виявили згорток фольги з невідомою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Чоловіка з канабісом затримали вчора і працівники відділу поліцейської діяльності №1 у смт. Стара Вижва Ковельського райуправління поліції. Як пояснив місцевий 26-річний чоловік, заборонену речовину він придбав через інтернет в невідомої особи та отримав поштою.

Аналогічна ситуація трапилась і в Рованцях поблизу Луцька: тут поліцейські виявили і вилучили в місцевого мешканця невідому речовину жовтого кольору, схожу на наркотичну.

А працівники управління боротьби з наркозлочинністю в області затримали у Луцьку на вулиці Карбишева 24-річного хлопця з 10 грамами психотропної речовини, схожої на амфетамін.

Усі заборонені речовини вилучили та направили на відповідні експертизи. Наразі вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за цими фактами.
На Волині за минулу добу викрили декілька чоловіків, які мали при собі наркотики
На Волині за минулу добу викрили декілька чоловіків, які мали при собі наркотики
На Волині за минулу добу викрили декілька чоловіків, які мали при собі наркотики

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Теги: наркотики, Волинь, затримання
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