На Волині за минулу добу викрили декілька чоловіків, які мали при собі наркотики

Волинські поліцейські викрили декілька чоловіків з наркотичними речовинами.Так, 18 лютого, у Володимирі-Волинському, правоохоронці затримали 41-річного місцевого мешканця, який, за отриманою інформацією, мав намір збути наркотики, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.При ньому виявили 10 грамів речовини, ззовні схожої на канабіс, яку вилучили і направили на дослідження. Підозрюваного у збуті затримали та помістили в ізолятор. Відомості за цим фактом зареєстровані за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України.А в Любомлі 18 лютого патрульні поліцейські зупинили водія Mitsubishi за порушення правил дорожнього руху. З’ясувалось, що за кермом – іноземець. А при перевірці документів у нього виявили згорток фольги з невідомою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.Чоловіка з канабісом затримали вчора і працівники відділу поліцейської діяльності №1 у смт. Стара Вижва Ковельського райуправління поліції. Як пояснив місцевий 26-річний чоловік, заборонену речовину він придбав через інтернет в невідомої особи та отримав поштою.Аналогічна ситуація трапилась і в Рованцях поблизу Луцька: тут поліцейські виявили і вилучили в місцевого мешканця невідому речовину жовтого кольору, схожу на наркотичну.А працівники управління боротьби з наркозлочинністю в області затримали у Луцьку на вулиці Карбишева 24-річного хлопця з 10 грамами психотропної речовини, схожої на амфетамін.Усі заборонені речовини вилучили та направили на відповідні експертизи. Наразі вирішують питання про внесення відомостей в ЄРДР за цими фактами.