Хочеш допомоги – переписуй хату на сільраду: у громаді поблизу Луцька звільняють соціального працівника

Надії Корнійчук із села Липини – 70 і вона належить до категорії людей, яких держава офіційно називає “одинокими громадянами”.



Усе своє життя пані Надія працювала нянечкою у місцевому дитсадку. За тою працею, каже, не зчулася, як і життя минуло. Лишилася на світі сама, як палець. Тепер ще й бачить погано і ради собі вже не дає, – йдеться у



“Одну зиму я була в куми. А зараз я вже в своїй хаті. Нікого нема, я сама, одна”, – розповідає пані Надія.



Двічі на тиждень стареньку навідує соцпрацівниця. Продукти принесе продукти, хату підмете. Та нещодавно ошелешила: більше ходити не буде – скорочують посаду.



Соціальну працівницю у Липинах, як і в інших приєднаних до Підгаєць селах, планують скоротити. Голова ОТГ не бачить потреби витрачатися на такі послуги. Керівник громади – категоричний: “на дурняк” утримувати нікого не будуть.



“Чого ми маємо доглядати за рахунок всіх (таких самотніх людей, – ред.), бо родичі не хочуть? Якщо родичів нема – питань нема: нехай переписує на сільську раду землю”, – каже голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк.



Фахівці з соціального захисту пояснюють: законодавство зобов’язує саме місцеві громади надавати допомогу на дому одиноким людям. А до таких відносить усіх, хто не має чоловіка або дружини та дітей, які здатні себе забезпечити. Наявність інших далеких родичів чи спадкоємців – не привід відмовляти у допомозі одиноким людям.



“Наведу приклад: є одинока людина, якій 80 років, і в неї є донька чи син, яким 62 роки. За сімейним кодексом – це син і мати, але по закону про соціальні послуги ця людина вже й сама не є працездатного віку. І вона, якщо живе далеко, може вимагати, аби за мамою доглядали за місцем її проживання”, – пояснює Оксана Гобод, заступниця директора Департаменту соціального захисту населення Волинської ОДА.



На Волині близько 20 тисяч одиноких людей, які потребують піклування на дому. І Підгайці – єдина громада, яка після об’єднання, відмовляє людям у такій важливій соціальній функції, кажуть в облдержадміністрації. Тим часом депутати особисто і комісійно вирішили обійти усіх самотніх і з’ясувати, чи дійсно їм потрібна допомога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 35 років доглядала чужих дітей, а тепер – і сам без догляду.із села Липини – 70 і вона належить до категорії людей, яких держава офіційно називає “одинокими громадянами”.Усе своє життя пані Надія працювала нянечкою у місцевому дитсадку. За тою працею, каже, не зчулася, як і життя минуло. Лишилася на світі сама, як палець. Тепер ще й бачить погано і ради собі вже не дає, – йдеться у сюжеті 12 каналу “Одну зиму я була в куми. А зараз я вже в своїй хаті. Нікого нема, я сама, одна”, – розповідає пані Надія.Двічі на тиждень стареньку навідує соцпрацівниця. Продукти принесе продукти, хату підмете. Та нещодавно ошелешила: більше ходити не буде – скорочують посаду.Соціальну працівницю у Липинах, як і в інших приєднаних до Підгаєць селах, планують скоротити. Голова ОТГ не бачить потреби витрачатися на такі послуги. Керівник громади – категоричний: “на дурняк” утримувати нікого не будуть.“Чого ми маємо доглядати за рахунок всіх (таких самотніх людей, – ред.), бо родичі не хочуть? Якщо родичів нема – питань нема: нехай переписує на сільську раду землю”, – каже голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк.Фахівці з соціального захисту пояснюють: законодавство зобов’язує саме місцеві громади надавати допомогу на дому одиноким людям. А до таких відносить усіх, хто не має чоловіка або дружини та дітей, які здатні себе забезпечити. Наявність інших далеких родичів чи спадкоємців – не привід відмовляти у допомозі одиноким людям.“Наведу приклад: є одинока людина, якій 80 років, і в неї є донька чи син, яким 62 роки. За сімейним кодексом – це син і мати, але по закону про соціальні послуги ця людина вже й сама не є працездатного віку. І вона, якщо живе далеко, може вимагати, аби за мамою доглядали за місцем її проживання”, – пояснює, заступниця директора Департаменту соціального захисту населення Волинської ОДА.На Волині близько 20 тисяч одиноких людей, які потребують піклування на дому. І Підгайці – єдина громада, яка після об’єднання, відмовляє людям у такій важливій соціальній функції, кажуть в облдержадміністрації. Тим часом депутати особисто і комісійно вирішили обійти усіх самотніх і з’ясувати, чи дійсно їм потрібна допомога.

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