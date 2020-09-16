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В Україні відчутно подорожчала картопля: експерти назвали причину

В Україні відчутно подорожчала картопля: експерти назвали причину
За тиждень в Україні картопля подорожчала на 14 відсотків.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1 на ТСН.


Різкий ріст ціни експерти пов'язують із погодним фактором. Адже через морози та снігові замети на дорогах виникли перебої з постачанням. Тому кількість картоплі на прилавках зменшується, а її вартість росте. Наразі фермери пропонують до продажу якісну картоплю по 8-10 грн/кг.

За оцінками експертів ріст ціни на картоплю зупиниться з покращенням погодних умов. Загалом картопля нині дорожча на 29%, ніж у лютому торік.


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Теги: картопля, ціни, подорожчання
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