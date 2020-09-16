В Україні відчутно подорожчала картопля: експерти назвали причину
Сьогодні, 12:05
За тиждень в Україні картопля подорожчала на 14 відсотків.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1 на ТСН.
Різкий ріст ціни експерти пов'язують із погодним фактором. Адже через морози та снігові замети на дорогах виникли перебої з постачанням. Тому кількість картоплі на прилавках зменшується, а її вартість росте. Наразі фермери пропонують до продажу якісну картоплю по 8-10 грн/кг.
За оцінками експертів ріст ціни на картоплю зупиниться з покращенням погодних умов. Загалом картопля нині дорожча на 29%, ніж у лютому торік.
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Про це розповіли у Сніданку з 1+1 на ТСН.
Різкий ріст ціни експерти пов'язують із погодним фактором. Адже через морози та снігові замети на дорогах виникли перебої з постачанням. Тому кількість картоплі на прилавках зменшується, а її вартість росте. Наразі фермери пропонують до продажу якісну картоплю по 8-10 грн/кг.
За оцінками експертів ріст ціни на картоплю зупиниться з покращенням погодних умов. Загалом картопля нині дорожча на 29%, ніж у лютому торік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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