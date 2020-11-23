Троє українців постраждали у аварії в Єгипті





Дорожньо-транспортна пригода відбулася з туристичним автобусом близько 06.00 19 лютого на трасі Шарм ель-Шейх – Каїр, - пишуть



За словами посла України в Єгипті Євгена Микитенка, в автобусі перебувало до 60 пасажирів, точна кількість українців невідома.



"Так, дійсно у автобусі перебувало до 60 пасажирів, про те скільки точно постраждало українців невідомо", – зазначив Микитенко.



Окрім того, він повідомив, що один українець, унаслідок ДТП в Єгипті, отримав важку травму, двоє громадян України – легкі травми. Ймовірна причина аварії, за словами Микитенка, водій не впорався з керуванням автобуса.



Наразі посольство України в Єгипті з’ясовує точну кількість постраджалих у ДТП в Єгипті.



Посол України в Єгипті також зазначив, що лікування українців, які потрапили в ДТП має забезпечити туристична компанія, яка страхувала туристів.



За попередніми даними, усіх потерпілих доправили до місцевого шпиталю. Точна причина аварії невідома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Єгипті в одному з міст сталася ДТП з туристами. Серед постраждалих є громадяни України.Дорожньо-транспортна пригода відбулася з туристичним автобусом близько 06.00 19 лютого на трасі Шарм ель-Шейх – Каїр, - пишуть Факти. За словами посла України в Єгипті Євгена Микитенка, в автобусі перебувало до 60 пасажирів, точна кількість українців невідома."Так, дійсно у автобусі перебувало до 60 пасажирів, про те скільки точно постраждало українців невідомо", – зазначив Микитенко.Окрім того, він повідомив, що один українець, унаслідок ДТП в Єгипті, отримав важку травму, двоє громадян України – легкі травми. Ймовірна причина аварії, за словами Микитенка, водій не впорався з керуванням автобуса.Наразі посольство України в Єгипті з’ясовує точну кількість постраджалих у ДТП в Єгипті.Посол України в Єгипті також зазначив, що лікування українців, які потрапили в ДТП має забезпечити туристична компанія, яка страхувала туристів.За попередніми даними, усіх потерпілих доправили до місцевого шпиталю. Точна причина аварії невідома.

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