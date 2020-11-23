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Троє українців постраждали у аварії в Єгипті

Троє українців постраждали у аварії в Єгипті
У Єгипті в одному з міст сталася ДТП з туристами. Серед постраждалих є громадяни України.

Дорожньо-транспортна пригода відбулася з туристичним автобусом близько 06.00 19 лютого на трасі Шарм ель-Шейх – Каїр, - пишуть Факти.

За словами посла України в Єгипті Євгена Микитенка, в автобусі перебувало до 60 пасажирів, точна кількість українців невідома.

"Так, дійсно у автобусі перебувало до 60 пасажирів, про те скільки точно постраждало українців невідомо", – зазначив Микитенко.

Окрім того, він повідомив, що один українець, унаслідок ДТП в Єгипті, отримав важку травму, двоє громадян України – легкі травми. Ймовірна причина аварії, за словами Микитенка, водій не впорався з керуванням автобуса.

Наразі посольство України в Єгипті з’ясовує точну кількість постраджалих у ДТП в Єгипті.

Посол України в Єгипті також зазначив, що лікування українців, які потрапили в ДТП має забезпечити туристична компанія, яка страхувала туристів.

За попередніми даними, усіх потерпілих доправили до місцевого шпиталю. Точна причина аварії невідома.

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Теги: аварія, Єгипет, українці
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