Майже сто країн відкрили кордони для українців





Про це 19 лютого заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінг,



"Ми додатково працюємо над тим, щоби в умовах світового локдауну, в умовах, коли країни світу закриваються, все таки постійно збільшувати кількість місць, куди українці можуть поїхати, і станом на сьогодні, я можу повідомити, що для громадян України відкрито кордони 95 країн світу", - повідомив очільник МЗС України та додав, що список таких країн постійно збільшується.



Кулеба також нагадав про інтерактивну онлайн-карту подорожей під час пандемії COVID-19, де можна знайти повну інформацію про те, до яких країн і за дотримання яких умов українці можуть в'їхати або проїхати транзитом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наразі кількість країн, чиї кордони відкриті для українців, збільшилася до 95, але їх можна відвідувати за умови дотримання необхідних карантинних вимог на тлі пандемії коронавірусу.Про це 19 лютого заявив міністр закордонних справ Українипід час брифінг, пише "ТСН"."Ми додатково працюємо над тим, щоби в умовах світового локдауну, в умовах, коли країни світу закриваються, все таки постійно збільшувати кількість місць, куди українці можуть поїхати, і станом на сьогодні, я можу повідомити, що для громадян України відкрито кордони 95 країн світу", - повідомив очільник МЗС України та додав, що список таких країн постійно збільшується.Кулеба також нагадав про інтерактивну онлайн-карту подорожей під час пандемії COVID-19, де можна знайти повну інформацію про те, до яких країн і за дотримання яких умов українці можуть в'їхати або проїхати транзитом.

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