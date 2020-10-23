В одужанні сумнівалися навіть лікарі: у Ковелі чоловік дивом здолав декілька важких хвороб





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62-річного жителя мешканця селища Голоби Ковельського району Миколу Муся «швидка» привезла у лікарню Ковельського МТМО з інфарктом. З’ясували, що перший інфаркт у нього стався ще 8 років тому.



Проведена коронарографія засвідчила, що шансів на життя без операції немає. Порятунок свого серця пацієнт довірив досвідченому лікарю, завідувачу кардіохірургічного центру Ковельського МТМО Володимиру Танському.



Операція була досить складною і тривала з 9 до 20 години. Бригада лікарів успішно провела аортокоронарне шунтування та пластику двох клапанів.



Пацієнт потроху одужував. Та за кілька днів у чоловіка раптово підвищилась температура. Діагностика на комп’ютерному томографі не на жарт збентежила кардіохірургів: коронавірусна інфекція COVID-19, яка спричинила інсульт.



8 діб чоловік боровся за життя, перебуваючи на штучній вентиляції легень у «ковідній реанімації». Коли лікарі спостерігали за станом пацієнта, то подумки готувалися до найгіршого. Про те, що надії на одужання мало, знали й рідні. Організм пана Миколи впорався.



Однак, коронавірусна інфекція дала ускладнення. У хворого розвинувся гострий деструктивний калькульозний холецистит, який викликав подальшу інтоксикацію і потребував термінового оперативного втручання.



Оперувати такого пацієнта було досить ризиковано. Його серце могло не витримати. Та лікарі хірургічного відділення використали черговий шанс на порятунок життя чоловіка. Вони провівели лапароскопічну холецистектомію з дренуванням черевної порожнини.



Операцію з видалення жовчного міхура зробили через невеликі проколи. Післяопераційні рани, незважаючи на виражений запальний процес, загоїлись первинним натягом.



Чоловіка чекає довготривала реабілітація, але його життю вже нічого не загрожує. Він повернувся до родини і продовжує вести активний спосіб життя.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі медики врятували життя чоловіку, який за два місяці переніс інфаркт, інсульт, кілька операцій на серці, а потім йому ще видалили жовчний міхур.Про це пише Ковельське МТМО.62-річного жителя мешканця селища Голоби Ковельського району«швидка» привезла у лікарню Ковельського МТМО з інфарктом. З’ясували, що перший інфаркт у нього стався ще 8 років тому.Проведена коронарографія засвідчила, що шансів на життя без операції немає. Порятунок свого серця пацієнт довірив досвідченому лікарю, завідувачу кардіохірургічного центру Ковельського МТМООперація була досить складною і тривала з 9 до 20 години. Бригада лікарів успішно провела аортокоронарне шунтування та пластику двох клапанів.Пацієнт потроху одужував. Та за кілька днів у чоловіка раптово підвищилась температура. Діагностика на комп’ютерному томографі не на жарт збентежила кардіохірургів: коронавірусна інфекція COVID-19, яка спричинила інсульт.8 діб чоловік боровся за життя, перебуваючи на штучній вентиляції легень у «ковідній реанімації». Коли лікарі спостерігали за станом пацієнта, то подумки готувалися до найгіршого. Про те, що надії на одужання мало, знали й рідні. Організм пана Миколи впорався.Однак, коронавірусна інфекція дала ускладнення. У хворого розвинувся гострий деструктивний калькульозний холецистит, який викликав подальшу інтоксикацію і потребував термінового оперативного втручання.Оперувати такого пацієнта було досить ризиковано. Його серце могло не витримати. Та лікарі хірургічного відділення використали черговий шанс на порятунок життя чоловіка. Вони провівели лапароскопічну холецистектомію з дренуванням черевної порожнини.Операцію з видалення жовчного міхура зробили через невеликі проколи. Післяопераційні рани, незважаючи на виражений запальний процес, загоїлись первинним натягом.Чоловіка чекає довготривала реабілітація, але його життю вже нічого не загрожує. Він повернувся до родини і продовжує вести активний спосіб життя.

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