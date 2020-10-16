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У Ковелі на вихідних влаштовують зимові розваги

У Ковелі на вихідних влаштовують зимові розваги
У неділю, 21 лютого, в Ковелі у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбудеться дійство для дітей “Спортивна зима”.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

У програмі: конкурси на найкреативніший сніговик та футбольної майстерності, гра-подорож "Зимові розваги", квест, веселі старти, турнір з шахів, спортивна стрільба.

Учасників “Спортивної зими” пригощатимуть гарячим кулішем.

"Запрошуємо гуртом цікаво, весело та корисно провести вихідний на свіжому повітрі", - йдеться на сайті.

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Теги: Ковелі, зимові розваги
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