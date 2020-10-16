У Ковелі на вихідних влаштовують зимові розваги





Про це



У програмі: конкурси на найкреативніший сніговик та футбольної майстерності, гра-подорож "Зимові розваги", квест, веселі старти, турнір з шахів, спортивна стрільба.



Учасників “Спортивної зими” пригощатимуть гарячим кулішем.



"Запрошуємо гуртом цікаво, весело та корисно провести вихідний на свіжому повітрі", - йдеться на сайті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 21 лютого, в Ковелі у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбудеться дійство для дітей “Спортивна зима”.Про це повідомляє Ковельська міська рада.У програмі: конкурси на найкреативніший сніговик та футбольної майстерності, гра-подорож "Зимові розваги", квест, веселі старти, турнір з шахів, спортивна стрільба.Учасників “Спортивної зими” пригощатимуть гарячим кулішем."Запрошуємо гуртом цікаво, весело та корисно провести вихідний на свіжому повітрі", - йдеться на сайті.

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