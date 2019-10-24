«Працівник» банку ошукав волинянку на кругленьку суму
Сьогодні, 13:15
18 лютого на «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила мешканка Турійщини.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом відключення електронного гаманця заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 30 500 гривень.
У цей же день інша жителька Ковельського району у такий же спосіб позбулася майже 5 тисяч гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайств та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом відключення електронного гаманця заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 30 500 гривень.
У цей же день інша жителька Ковельського району у такий же спосіб позбулася майже 5 тисяч гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайств та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.
Головне фото - ілюстративне
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