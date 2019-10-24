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«Працівник» банку ошукав волинянку на кругленьку суму

«Працівник» банку ошукав волинянку на кругленьку суму
18 лютого на «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила мешканка Турійщини.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків та під приводом відключення електронного гаманця заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 30 500 гривень.

У цей же день інша жителька Ковельського району у такий же спосіб позбулася майже 5 тисяч гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайств та встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Турійщина, шахраї, волинянки
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