В автотрощі на Львівщині травмувалися троє лучан. ФОТО

В ДТП на автодорозі «Львів-Радехів-Луцьк» неподалік села Гайок Львівського району травмувалися троє жителів Луцька.Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 18 лютого, о 15.10, пише поліція Львівської області.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Dacia Logan, 45-річний житель міста Луцьк, не надав перевагу у русі вантажному автомобілю Renault під керуванням мешканця Волинської області віком 38 років, який завершував проїзд вузьким мостом.Внаслідок зіткнення водій легковика, а також два його пасажири віком 18 та 50 років, також жителі Луцька, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.За фактом слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Правоохоронці встановлюють обставини події.