Чоловік з Волині тримав вдома бомбу і отримав за це 3 роки «умовно»





Про це



Відомо, що на початку жовтня 2020 року обвинувачений, перебуваючи неподалік від села Коритниця Локачинського району, знайшов та привласнив осколково-фугасну бомбу до 90 мм бомбомета, яку згодом переніс до місця свого проживання й там зберігав.



Згодом правоохоронці провели обшук і знищили бомбу електричним способом за допомогою накладного заряду, оскільки це – надзвичайно небезпечний предмет.



У суді чоловік розкаявся і просив його суворо не карати. Відомо, що він одружений, не працює й має трьох дітей.



Зрештою, суд визнав його винним у придбанні, носінні та зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та призначив йому три роки позбавлення волі «умовно» з 1 роком випробувального терміну.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин отримав 3 роки умовного покарання з роком випробувального терміну за те, що придбав і зберігав за місцем свого проживання осколково-фугасну бомбу.Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду.Відомо, що на початку жовтня 2020 року обвинувачений, перебуваючи неподалік від села Коритниця Локачинського району, знайшов та привласнив осколково-фугасну бомбу до 90 мм бомбомета, яку згодом переніс до місця свого проживання й там зберігав.Згодом правоохоронці провели обшук і знищили бомбу електричним способом за допомогою накладного заряду, оскільки це – надзвичайно небезпечний предмет.У суді чоловік розкаявся і просив його суворо не карати. Відомо, що він одружений, не працює й має трьох дітей.Зрештою, суд визнав його винним у придбанні, носінні та зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та призначив йому три роки позбавлення волі «умовно» з 1 роком випробувального терміну.

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