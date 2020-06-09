Чоловік з Волині тримав вдома бомбу і отримав за це 3 роки «умовно»
Сьогодні, 14:09
Волинянин отримав 3 роки умовного покарання з роком випробувального терміну за те, що придбав і зберігав за місцем свого проживання осколково-фугасну бомбу.
Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду.
Відомо, що на початку жовтня 2020 року обвинувачений, перебуваючи неподалік від села Коритниця Локачинського району, знайшов та привласнив осколково-фугасну бомбу до 90 мм бомбомета, яку згодом переніс до місця свого проживання й там зберігав.
Згодом правоохоронці провели обшук і знищили бомбу електричним способом за допомогою накладного заряду, оскільки це – надзвичайно небезпечний предмет.
У суді чоловік розкаявся і просив його суворо не карати. Відомо, що він одружений, не працює й має трьох дітей.
Зрештою, суд визнав його винним у придбанні, носінні та зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та призначив йому три роки позбавлення волі «умовно» з 1 роком випробувального терміну.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у вироку Локачинського районного суду.
Відомо, що на початку жовтня 2020 року обвинувачений, перебуваючи неподалік від села Коритниця Локачинського району, знайшов та привласнив осколково-фугасну бомбу до 90 мм бомбомета, яку згодом переніс до місця свого проживання й там зберігав.
Згодом правоохоронці провели обшук і знищили бомбу електричним способом за допомогою накладного заряду, оскільки це – надзвичайно небезпечний предмет.
У суді чоловік розкаявся і просив його суворо не карати. Відомо, що він одружений, не працює й має трьох дітей.
Зрештою, суд визнав його винним у придбанні, носінні та зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та призначив йому три роки позбавлення волі «умовно» з 1 роком випробувального терміну.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині – обшуки в оселях: вилучили бурштин, зброю та наркотичні засоби. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Через скандал із вихователькою, яка заклеювала дітям роти скотчем, у дитсадках Луцька хочуть встановити відеокамери
Сьогодні, 14:35
Чоловік з Волині тримав вдома бомбу і отримав за це 3 роки «умовно»
Сьогодні, 14:09
В автотрощі на Львівщині травмувалися троє лучан. ФОТО
Сьогодні, 13:38
«Працівник» банку ошукав волинянку на кругленьку суму
Сьогодні, 13:15