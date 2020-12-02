Письменниця з Волині відзначила 90-річний ювілей. ФОТО

Сіми Кордунової у Будинку культури села Гірка Полонка відбувся творчий вечір.



На зустріч із авторкою завітали колеги, друзі, односельчани та просто шанувальники її творчості,



Із поважним ювілеєм Сіму Дмитрівну вітали сільський голова Сергій Яручик, депутат Андрій Мороз, директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка, староста села Лаврів Світлана Герасимчук, соціальний педагог Лаврівського ліцею Арсен Сидорчук, заступник директора з виховної роботи Луцької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 16 Тетяна Фурманюк, учні загальноосвітньої школи I-III ступенів № 16 Богдана Цихович та Денис Денисенко, учні Гіркополонківського ліцею та вихованці Гіркополонківського ДНЗ № 2 «Калинка».



Учасники вечора декламували поезію Сіми Кордунової, а також мали нагоду насолодитися музичними композиціями на слова поетеси.



Ювілярка розповіла про своє життя і творчий шлях, перше знайомство із поезією, поділилася із присутніми секретом довголіття та планами на майбутнє. Спілкування з героїнею вечора переросло у справжнє літературне свято, яке завершилося автографами письменниці на власних книгах для всіх охочих.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди 90-річного ювілею відомої волинської поетеси, жительки Боратинської громадиу Будинку культури села Гірка Полонка відбувся творчий вечір.На зустріч із авторкою завітали колеги, друзі, односельчани та просто шанувальники її творчості, йдеться на сайті громади.Із поважним ювілеєм Сіму Дмитрівну вітали сільський голова, депутат, директор Гіркополонківського ліцею, староста села Лаврів, соціальний педагог Лаврівського ліцею, заступник директора з виховної роботи Луцької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 16, учні загальноосвітньої школи I-III ступенів № 16та, учні Гіркополонківського ліцею та вихованці Гіркополонківського ДНЗ № 2 «Калинка».Учасники вечора декламували поезію Сіми Кордунової, а також мали нагоду насолодитися музичними композиціями на слова поетеси.Ювілярка розповіла про своє життя і творчий шлях, перше знайомство із поезією, поділилася із присутніми секретом довголіття та планами на майбутнє. Спілкування з героїнею вечора переросло у справжнє літературне свято, яке завершилося автографами письменниці на власних книгах для всіх охочих.

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