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Письменниця з Волині відзначила 90-річний ювілей. ФОТО

Письменниця з Волині відзначила 90-річний ювілей. ФОТО
З нагоди 90-річного ювілею відомої волинської поетеси, жительки Боратинської громади Сіми Кордунової у Будинку культури села Гірка Полонка відбувся творчий вечір.

На зустріч із авторкою завітали колеги, друзі, односельчани та просто шанувальники її творчості, йдеться на сайті громади.

Із поважним ювілеєм Сіму Дмитрівну вітали сільський голова Сергій Яручик, депутат Андрій Мороз, директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка, староста села Лаврів Світлана Герасимчук, соціальний педагог Лаврівського ліцею Арсен Сидорчук, заступник директора з виховної роботи Луцької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 16 Тетяна Фурманюк, учні загальноосвітньої школи I-III ступенів № 16 Богдана Цихович та Денис Денисенко, учні Гіркополонківського ліцею та вихованці Гіркополонківського ДНЗ № 2 «Калинка».

Учасники вечора декламували поезію Сіми Кордунової, а також мали нагоду насолодитися музичними композиціями на слова поетеси.

Ювілярка розповіла про своє життя і творчий шлях, перше знайомство із поезією, поділилася із присутніми секретом довголіття та планами на майбутнє. Спілкування з героїнею вечора переросло у справжнє літературне свято, яке завершилося автографами письменниці на власних книгах для всіх охочих.

Письменниця з Волині відзначила 90-річний ювілей. ФОТО
Письменниця з Волині відзначила 90-річний ювілей. ФОТО


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Теги: Боратинська громада, письменниця, Волинь, ювілей
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