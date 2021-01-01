Через скандал із вихователькою, яка заклеювала дітям роти скотчем, у дитсадках Луцька хочуть встановити відеокамери





Таку пропозицію 19 лютого висловив депутат Ігор Гнетньов під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - пишуть



Нагадаємо, маленькі вихованці одного з дитсадків розповіли батькам, що нібито



Депутатка Алла Жупанюк розповіла колегам, що свого часу працювала з колективом цього закладу і виховательку знає особисто. Каже, у жінки і так непросте життя було до скандалу.



«Вона як педагог - фахова і глибока. Розлучена і сама виховала двох хлопців. Я не кажу, що збираюсь її захищати, ні в якому разі. Так, вихователька старша жінка, трохи нервова, є таке. Але те, щоб вона цей скотч ліпила? Де факти? Фактів немає», - зауважила вона.



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Натомість депутатка Алла Доманська зауважила: її більше цікавить позиція управління освіти, зокрема те, що після такого резонансу працівницю планують перевести в інший заклад, аби вона могла допрацювати до пенсії. Така позиція управління, каже, не всім зрозуміла.



У відповідь Алла Жупанюк апелювала, що часто до педагогів незаслужено висловлюють претензії. Мовляв, у групі – 30 дітей, і за кожним треба приглянути.



«Я завжди буду на боці педагогів. 30 дітей в групі. А що їх ти навчиш? Треба, щоб воно було вмите, бо не завжди з дому вмитим приводять, а дехто з батьків приходить забирати у нетверезому стані. Мама на третій день побачила запечену кров у дитини на потилиці. Як так? Це теж питання. Людина пропрацювала 30 років в дошкіллі, син – інвалід, а вона працює на ту зарплату в 6 тисяч. Була б я на місці Зіновії (Зіновія Лещенко – начальниця міського управління освіти, - ред.), я б так само захищала колектив», - переконана обраниця громади.



Депутатка Алла Надточій, своєю чергою, зауважила, що дуже часто є питання і до вихователів, бо особисті проблеми треба залишати за дверима закладу й не нести їх на роботу.



«Я не підтримую дії виховательки, навчіться залишати проблеми за дверима закладу. Я теж працювала в садочку, і в мене були такі діти, за якими бігала за межі закладу. І з батьками спілкувалася. Але мене, наприклад, обурило відношення керівника до молодих педагогів, і тільки тому я цю роботу покинула. Я розумію, що і держава винна, бо свого часу вихователі мали пільговий стаж для виходу на пенсію, я розумію, що нервова система. Але тут питання відношення до дітей», - зазначила вона.



Для того, щоб знати достеменно всю картину, треба мати докази, наголошує депутат Ігор Гнетньов. Каже, як вихід – можна розглянути питання встановлення камер в садочках і школах.



«Для того, щоб в мене не крали сумочки, я поставив камери. Ми працюємо під пильним наглядом. Чому не розробити якусь програму в місті? Є дитяче насилля, булінг, то чому б не поставити камери в таких місцях: у класі, в групі. Наприклад, із залученням батьків. Чому це б не зробити?» - поцікавився він.



Зрештою, дати відповідь на питання, чому саме така позиція управління освіти, запросили начальницю міського управління освіти Зіновію Лещенко. Вона наголосила, що деякі ЗМІ не повною мірою подали її позицію.



«Ви розумієте, що не дають весь текст. Моя фраза починалася так: якщо підтвердиться факт вини виховательки, то вона буде звільнена остаточно, якщо не підтвердиться – вона буде переведена в інший заклад. Якби я сказала, що вже її звільняю, то вона могла подати позов, що я, не розібравшись в ситуації, її звільнила», - пояснила Лещенко. Та додала, що скандалу можна було уникнути, якби батьки, які мали якісь підозри, з претензіями прийшли б спочатку в управління освіти.



«У нас більше семи тисяч педагогічних працівників у сфері освіти, неможливо бачити кожного, а є керівник, якому я довіряю, є колектив. Прикро, що я дізналася не тоді, коли почали піднімати проблему, а пізніше. Я говорила з колективом, психологом, з мамою. Мама, яка першою про це говорити почала, потім заперечила. Потім з’явилася друга мама», - каже Зіновія Лещенко.



Своєю чергою, депутатка Оксана Лєщинська, яка є керівницею міської дитячої поліклініки, додала: працівники ЗМІ зверталися по коментар і до медиків. Однак, щоб надати інформацію журналістам, лікарі повинні мати письмову згоду батьків про розголошення. Мама таку згоду давати відмовилася.



«Лікар набирала маму тричі. Всі були присутні – мама не бере трубку. Після дзвінка журналіста, вона сказала, що поінформованої згоди не дасть на репортаж», - зазначила Лєщинська.



Як повідомила Зиновія Лещенко, вона спілкувалася і з колективом, і з батьками щодо цієї ситуації. Батькам навіть пропонували перевести дітей в інший заклад. З дітьми працювали і психологи. Очільниця управління освіти переконує: діти відтворюють рухи виховательки, ніби вона просто демонструвала скотч, а не клеїла його.



З її слів, і вихователька, і помічник вихователя, які причетні до скандалу, написали заяви на звільнення. Проте написала заяву ще одна вихователька, яку батьки не хочуть відпускати.



«Сьогодні вихователі приходять і просять «захистіть нас». А у нас і так дефіцит кадрів», - резюмує Зіновія Лещенко.



Зрештою депутати запропонували управлінню освіти дослідити, чи зацікавлені були би батьки у встановленні камер відеоспостереження у закладах дошкільної освіти. До слова, у 2018 році на адресу Луцької міської ради вже надходила петиція з проханням встановити системи відеонагляду у всіх навчальних закладах Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби уникнути скандалів щодо методів виховання дітей працівниками дитсадків та захистити самих педагогів від безпідставних звинувачень, в навчальних закладах Луцька пропонують встановити відеокамери.Таку пропозицію 19 лютого висловив депутатпід час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови, - пишуть Волинські новини Нагадаємо, маленькі вихованці одного з дитсадків розповіли батькам, що нібито вихователька заклеює їм ротики скотчем , аби ті не шуміли й спали. Утім сама вихователька запевняє, що «клейкою стрічкою нікого не обмотувала й нічого не заклеювала», а лише хотіла таким чином прилякати неслухняну малечу.Депутаткарозповіла колегам, що свого часу працювала з колективом цього закладу і виховательку знає особисто. Каже, у жінки і так непросте життя було до скандалу.«Вона як педагог - фахова і глибока. Розлучена і сама виховала двох хлопців. Я не кажу, що збираюсь її захищати, ні в якому разі. Так, вихователька старша жінка, трохи нервова, є таке. Але те, щоб вона цей скотч ліпила? Де факти? Фактів немає», - зауважила вона.Натомість депутатказауважила: її більше цікавить позиція управління освіти, зокрема те, що після такого резонансу працівницю планують перевести в інший заклад, аби вона могла допрацювати до пенсії. Така позиція управління, каже, не всім зрозуміла.У відповідь Алла Жупанюк апелювала, що часто до педагогів незаслужено висловлюють претензії. Мовляв, у групі – 30 дітей, і за кожним треба приглянути.«Я завжди буду на боці педагогів. 30 дітей в групі. А що їх ти навчиш? Треба, щоб воно було вмите, бо не завжди з дому вмитим приводять, а дехто з батьків приходить забирати у нетверезому стані. Мама на третій день побачила запечену кров у дитини на потилиці. Як так? Це теж питання. Людина пропрацювала 30 років в дошкіллі, син – інвалід, а вона працює на ту зарплату в 6 тисяч. Була б я на місці Зіновії (Зіновія Лещенко – начальниця міського управління освіти, - ред.), я б так само захищала колектив», - переконана обраниця громади.Депутатка Алла Надточій, своєю чергою, зауважила, що дуже часто є питання і до вихователів, бо особисті проблеми треба залишати за дверима закладу й не нести їх на роботу.«Я не підтримую дії виховательки, навчіться залишати проблеми за дверима закладу. Я теж працювала в садочку, і в мене були такі діти, за якими бігала за межі закладу. І з батьками спілкувалася. Але мене, наприклад, обурило відношення керівника до молодих педагогів, і тільки тому я цю роботу покинула. Я розумію, що і держава винна, бо свого часу вихователі мали пільговий стаж для виходу на пенсію, я розумію, що нервова система. Але тут питання відношення до дітей», - зазначила вона.Для того, щоб знати достеменно всю картину, треба мати докази, наголошує депутат Ігор Гнетньов. Каже, як вихід – можна розглянути питання встановлення камер в садочках і школах.«Для того, щоб в мене не крали сумочки, я поставив камери. Ми працюємо під пильним наглядом. Чому не розробити якусь програму в місті? Є дитяче насилля, булінг, то чому б не поставити камери в таких місцях: у класі, в групі. Наприклад, із залученням батьків. Чому це б не зробити?» - поцікавився він.Зрештою, дати відповідь на питання, чому саме така позиція управління освіти, запросили начальницю міського управління освіти. Вона наголосила, що деякі ЗМІ не повною мірою подали її позицію.«Ви розумієте, що не дають весь текст. Моя фраза починалася так: якщо підтвердиться факт вини виховательки, то вона буде звільнена остаточно, якщо не підтвердиться – вона буде переведена в інший заклад. Якби я сказала, що вже її звільняю, то вона могла подати позов, що я, не розібравшись в ситуації, її звільнила», - пояснила Лещенко. Та додала, що скандалу можна було уникнути, якби батьки, які мали якісь підозри, з претензіями прийшли б спочатку в управління освіти.«У нас більше семи тисяч педагогічних працівників у сфері освіти, неможливо бачити кожного, а є керівник, якому я довіряю, є колектив. Прикро, що я дізналася не тоді, коли почали піднімати проблему, а пізніше. Я говорила з колективом, психологом, з мамою. Мама, яка першою про це говорити почала, потім заперечила. Потім з’явилася друга мама», - каже Зіновія Лещенко.Своєю чергою, депутатка, яка є керівницею міської дитячої поліклініки, додала: працівники ЗМІ зверталися по коментар і до медиків. Однак, щоб надати інформацію журналістам, лікарі повинні мати письмову згоду батьків про розголошення. Мама таку згоду давати відмовилася.«Лікар набирала маму тричі. Всі були присутні – мама не бере трубку. Після дзвінка журналіста, вона сказала, що поінформованої згоди не дасть на репортаж», - зазначила Лєщинська.Як повідомила Зиновія Лещенко, вона спілкувалася і з колективом, і з батьками щодо цієї ситуації. Батькам навіть пропонували перевести дітей в інший заклад. З дітьми працювали і психологи. Очільниця управління освіти переконує: діти відтворюють рухи виховательки, ніби вона просто демонструвала скотч, а не клеїла його.З її слів, і вихователька, і помічник вихователя, які причетні до скандалу, написали заяви на звільнення. Проте написала заяву ще одна вихователька, яку батьки не хочуть відпускати.«Сьогодні вихователі приходять і просять «захистіть нас». А у нас і так дефіцит кадрів», - резюмує Зіновія Лещенко.Зрештою депутати запропонували управлінню освіти дослідити, чи зацікавлені були би батьки у встановленні камер відеоспостереження у закладах дошкільної освіти. До слова, у 2018 році на адресу Луцької міської ради вже надходила петиція з проханням встановити системи відеонагляду у всіх навчальних закладах Луцька.

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