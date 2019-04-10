У місті на Волині – обшуки в оселях: вилучили бурштин, зброю та наркотичні засоби. ФОТО





Про це



У ході обшуків вилучили понад півкілограма бурштину-сирцю, наркотичні засоби, вогнепальну зрою, 300 набоїв та штик-ніж.



Тривають слідчі дії.



Правоохоронці вживають заходів задля встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В межах досудового розслідування провадження про злочини проти власності працівники поліції провели сьогодні, 19 лютого, 15 санкціонованих судом обшуків в оселях та інших приміщеннях у Нововолинську.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.У ході обшуків вилучили понад півкілограма бурштину-сирцю, наркотичні засоби, вогнепальну зрою, 300 набоїв та штик-ніж.Тривають слідчі дії.Правоохоронці вживають заходів задля встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності.

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