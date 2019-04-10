У місті на Волині – обшуки в оселях: вилучили бурштин, зброю та наркотичні засоби. ФОТО
Сьогодні, 14:45
В межах досудового розслідування провадження про злочини проти власності працівники поліції провели сьогодні, 19 лютого, 15 санкціонованих судом обшуків в оселях та інших приміщеннях у Нововолинську.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
У ході обшуків вилучили понад півкілограма бурштину-сирцю, наркотичні засоби, вогнепальну зрою, 300 набоїв та штик-ніж.
Тривають слідчі дії.
Правоохоронці вживають заходів задля встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
У ході обшуків вилучили понад півкілограма бурштину-сирцю, наркотичні засоби, вогнепальну зрою, 300 набоїв та штик-ніж.
Тривають слідчі дії.
Правоохоронці вживають заходів задля встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності.
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