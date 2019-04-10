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У місті на Волині – обшуки в оселях: вилучили бурштин, зброю та наркотичні засоби. ФОТО

У місті на Волині – обшуки в оселях: вилучили бурштин, зброю та наркотичні засоби. ФОТО
В межах досудового розслідування провадження про злочини проти власності працівники поліції провели сьогодні, 19 лютого, 15 санкціонованих судом обшуків в оселях та інших приміщеннях у Нововолинську.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

У ході обшуків вилучили понад півкілограма бурштину-сирцю, наркотичні засоби, вогнепальну зрою, 300 набоїв та штик-ніж.

Тривають слідчі дії.

Правоохоронці вживають заходів задля встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності.

У місті на Волині – обшуки в оселях: вилучили бурштин, зброю та наркотичні засоби. ФОТО
У місті на Волині – обшуки в оселях: вилучили бурштин, зброю та наркотичні засоби. ФОТО
У місті на Волині – обшуки в оселях: вилучили бурштин, зброю та наркотичні засоби. ФОТО
У місті на Волині – обшуки в оселях: вилучили бурштин, зброю та наркотичні засоби. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, обшуки, наркотиик, поліція, бурштин
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