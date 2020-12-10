Волинський підприємець, який хотів контрабандою вивезти деревину акації, заплатить штраф
Сьогодні, 15:00
Покарали підприємця з Волині, який намагався контрабандою вивезти з України деревину акації.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокурартури.
Чоловіку, що хотів контрабандним шляхом перемістити у країни Євросоюзу пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев (акацію), які заборонені до вивезення за межі митної території України, признали покарання у виді штрафу в сумі 50 тисяч гривень.
Підприємець визнав свою винуватість у тому, що під час митного декларування надав недостовірні відомості про товар, що переміщується, використавши коди прикриття.
Ця злочинна спроба була виявлена та припинена правоохоронцями. Вилучена деревина конфіскована в дохід держави.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокурартури.
Чоловіку, що хотів контрабандним шляхом перемістити у країни Євросоюзу пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев (акацію), які заборонені до вивезення за межі митної території України, признали покарання у виді штрафу в сумі 50 тисяч гривень.
Підприємець визнав свою винуватість у тому, що під час митного декларування надав недостовірні відомості про товар, що переміщується, використавши коди прикриття.
Ця злочинна спроба була виявлена та припинена правоохоронцями. Вилучена деревина конфіскована в дохід держави.
Фото - ілюстративне
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