Судитимуть волинянина, який сіяв та продавав коноплю





Про це



Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річним жителем Любомля незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).



Слідство встановило, що молодик сіяв коноплі, а згодом готував із них наркосировину, аби збувати її охочим.



Під час обшуку в його оселі 29 листопада минулого року правоохоронці вилучили майже 400 г готового до вживання канабісу.



Подальшу долю чоловіка вирішить суд.



Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України за незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

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