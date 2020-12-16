Судитимуть волинянина, який сіяв та продавав коноплю
Сьогодні, 20:54
Волинянин постане перед судом за виготовлення та продаж наркотиків.
Про це інформує Волинська обласна прокуратура.
Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річним жителем Любомля незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).
Слідство встановило, що молодик сіяв коноплі, а згодом готував із них наркосировину, аби збувати її охочим.
Під час обшуку в його оселі 29 листопада минулого року правоохоронці вилучили майже 400 г готового до вживання канабісу.
Подальшу долю чоловіка вирішить суд.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України за незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
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Про це інформує Волинська обласна прокуратура.
Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річним жителем Любомля незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).
Слідство встановило, що молодик сіяв коноплі, а згодом готував із них наркосировину, аби збувати її охочим.
Під час обшуку в його оселі 29 листопада минулого року правоохоронці вилучили майже 400 г готового до вживання канабісу.
Подальшу долю чоловіка вирішить суд.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України за незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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