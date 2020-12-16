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Судитимуть волинянина, який сіяв та продавав коноплю

Судитимуть волинянина, який сіяв та продавав коноплю
Волинянин постане перед судом за виготовлення та продаж наркотиків.

Про це інформує Волинська обласна прокуратура.

Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 26-річним жителем Любомля незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Слідство встановило, що молодик сіяв коноплі, а згодом готував із них наркосировину, аби збувати її охочим.

Під час обшуку в його оселі 29 листопада минулого року правоохоронці вилучили майже 400 г готового до вживання канабісу.

Подальшу долю чоловіка вирішить суд.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України за незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

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Теги: прокуратура, Волинь, Любомль, конопля, наркотики
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