Під Києвом випадковий свідок пожежі врятував із вогню двох дітей, але сам отримав травми. ВІДЕО
Сьогодні, 15:14
У Глевасі під Києвом чоловік вночі помітив дим у помешканні сусідів і кинувся на допомогу. Виніс двох маленьких дітей. Їхня мама та дідусь - також були вдома, але пожежу помітили, коли малечу вже врятували.
Про це йдеться в ТСН.
Пожежа виникла у приватному будинку і як кажуть рятувальники, причиною став обігрівач. Сильний дим помітив сусід і кинувся на допомогу.
«Стояв куриВ і побачив дим. Тож заскочив, мама була в паніці, не знала що робити. Я схопив дітей і виніс», - каже Анатолій Гриневич.
Дві дівчинки живі і здорові, одна із них має незначний опік. Діти налякані, пережили шок. Але родину після огляду вже відпустили із лікарні додому, щоправда, туди повернутись не змогли, прихистили односельці.
А от рятівник дітей ще буде змушений відвідувати лікарів. Родину довелося рятувати через вікно, чоловік не помітив, що там залишилось шматок скла і сильно об нього травмував руку. За кілька тижнів йому доведеться пройти через оперативне втручання – мають зшивати сухожилля.
Чоловік не шкодує про свій вчинок попри такі травми, себе героєм він не вважає. Але пишаються роботою Анатолія рятувальники, адже, кажуть, що він діяв дуже професійно у задимленому будинку.
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Про це йдеться в ТСН.
Пожежа виникла у приватному будинку і як кажуть рятувальники, причиною став обігрівач. Сильний дим помітив сусід і кинувся на допомогу.
«Стояв куриВ і побачив дим. Тож заскочив, мама була в паніці, не знала що робити. Я схопив дітей і виніс», - каже Анатолій Гриневич.
Дві дівчинки живі і здорові, одна із них має незначний опік. Діти налякані, пережили шок. Але родину після огляду вже відпустили із лікарні додому, щоправда, туди повернутись не змогли, прихистили односельці.
А от рятівник дітей ще буде змушений відвідувати лікарів. Родину довелося рятувати через вікно, чоловік не помітив, що там залишилось шматок скла і сильно об нього травмував руку. За кілька тижнів йому доведеться пройти через оперативне втручання – мають зшивати сухожилля.
Чоловік не шкодує про свій вчинок попри такі травми, себе героєм він не вважає. Але пишаються роботою Анатолія рятувальники, адже, кажуть, що він діяв дуже професійно у задимленому будинку.
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