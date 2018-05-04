Під Києвом випадковий свідок пожежі врятував із вогню двох дітей, але сам отримав травми. ВІДЕО





Про це йдеться в



Пожежа виникла у приватному будинку і як кажуть рятувальники, причиною став обігрівач. Сильний дим помітив сусід і кинувся на допомогу.



«Стояв куриВ і побачив дим. Тож заскочив, мама була в паніці, не знала що робити. Я схопив дітей і виніс», - каже Анатолій Гриневич.



Дві дівчинки живі і здорові, одна із них має незначний опік. Діти налякані, пережили шок. Але родину після огляду вже відпустили із лікарні додому, щоправда, туди повернутись не змогли, прихистили односельці.



А от рятівник дітей ще буде змушений відвідувати лікарів. Родину довелося рятувати через вікно, чоловік не помітив, що там залишилось шматок скла і сильно об нього травмував руку. За кілька тижнів йому доведеться пройти через оперативне втручання – мають зшивати сухожилля.



Чоловік не шкодує про свій вчинок попри такі травми, себе героєм він не вважає. Але пишаються роботою Анатолія рятувальники, адже, кажуть, що він діяв дуже професійно у задимленому будинку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Глевасі під Києвом чоловік вночі помітив дим у помешканні сусідів і кинувся на допомогу. Виніс двох маленьких дітей. Їхня мама та дідусь - також були вдома, але пожежу помітили, коли малечу вже врятували.Про це йдеться в ТСН. Пожежа виникла у приватному будинку і як кажуть рятувальники, причиною став обігрівач. Сильний дим помітив сусід і кинувся на допомогу.«Стояв куриВ і побачив дим. Тож заскочив, мама була в паніці, не знала що робити. Я схопив дітей і виніс», - каже Анатолій Гриневич.Дві дівчинки живі і здорові, одна із них має незначний опік. Діти налякані, пережили шок. Але родину після огляду вже відпустили із лікарні додому, щоправда, туди повернутись не змогли, прихистили односельці.А от рятівник дітей ще буде змушений відвідувати лікарів. Родину довелося рятувати через вікно, чоловік не помітив, що там залишилось шматок скла і сильно об нього травмував руку. За кілька тижнів йому доведеться пройти через оперативне втручання – мають зшивати сухожилля.Чоловік не шкодує про свій вчинок попри такі травми, себе героєм він не вважає. Але пишаються роботою Анатолія рятувальники, адже, кажуть, що він діяв дуже професійно у задимленому будинку.

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