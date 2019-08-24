Лучани вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Сьогодні, 15:53
У Луцьку сьогодні, 19 лютого, вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Щорічно 20 лютого в країні відбуваються скорботні заходи, аби вшанувати пам’ять громадян, які загинули під час Революції Гідності у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України та завдяки яким було змінено хід історії нашої держави, - інформують у Волинській ОДА.
Зокрема, серед Героїв, які поклали своє життя свободу України та гідність її народу є й волиняни, а саме: Василь Мойсей, Юрій Сидорчук, Іван Тарасюк, Едуард Гриневич, Сергій Байдовський, Олександр Бадера та Віктор Хомяк.
Помолитися за загиблих та покласти квіти до фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» та до пам’ятника «Волинські Герої Небесної Сотні» що на Меморіальному комплексі «Вічна слава», долучилися перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко, заступник голови ОДА Анатолій Костик, учасники Революції Гідності та АТО/ООС, родини загиблих Героїв, духовенство, волонтери та небайдужі волиняни.
«Хай пам’ять про загиблих Героїв згуртує нас, дасть силу, мудрість та наснагу для зміцнення власної держави на власній землі, – зазначила ведуча заходу. – Євромайдан увійшов в історію України як символ і взірець жертовності, патріотизму та героїзму».
Довідково.
20 лютого 2014 року в середмісті столиці України під час Революції Гідності загинуло 48 осіб, яких разом із загиблими активістами, які померли навесні 2014 року внаслідок діяльності проросійських бойових угруповань на сході та в центрі України, назвали Героями Небесної Сотні.
Слідство у справах Майдану не завершено, а тому список загиблих Героїв Небесної Сотні може змінюватися. Наразі у переліку Героїв Небесної Сотні 107 прізвищ.
Революція Гідності – масовий громадянський протест, який тривав 94 дні – з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року – та був викликаний антиконституційними діями влади. Епіцентром подій стали столичний майдан Незалежності та прилеглі вулиці: Хрещатик, Грушевського, Інститутська. Мирні акції почалися під євроінтеграційними гаслами, але згодом перетворилися на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму президента Віктора Януковича – проти корупції та порушень прав людини. Дії влади, спрямовані на придушення протестів силовим шляхом, призвели до ескалації конфлікту та людських жертв.
День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого, згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».
Фото взяті із сайту Луцькради і Волиньради.
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Щорічно 20 лютого в країні відбуваються скорботні заходи, аби вшанувати пам’ять громадян, які загинули під час Революції Гідності у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України та завдяки яким було змінено хід історії нашої держави, - інформують у Волинській ОДА.
Зокрема, серед Героїв, які поклали своє життя свободу України та гідність її народу є й волиняни, а саме: Василь Мойсей, Юрій Сидорчук, Іван Тарасюк, Едуард Гриневич, Сергій Байдовський, Олександр Бадера та Віктор Хомяк.
Помолитися за загиблих та покласти квіти до фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» та до пам’ятника «Волинські Герої Небесної Сотні» що на Меморіальному комплексі «Вічна слава», долучилися перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко, заступник голови ОДА Анатолій Костик, учасники Революції Гідності та АТО/ООС, родини загиблих Героїв, духовенство, волонтери та небайдужі волиняни.
«Хай пам’ять про загиблих Героїв згуртує нас, дасть силу, мудрість та наснагу для зміцнення власної держави на власній землі, – зазначила ведуча заходу. – Євромайдан увійшов в історію України як символ і взірець жертовності, патріотизму та героїзму».
Довідково.
20 лютого 2014 року в середмісті столиці України під час Революції Гідності загинуло 48 осіб, яких разом із загиблими активістами, які померли навесні 2014 року внаслідок діяльності проросійських бойових угруповань на сході та в центрі України, назвали Героями Небесної Сотні.
Слідство у справах Майдану не завершено, а тому список загиблих Героїв Небесної Сотні може змінюватися. Наразі у переліку Героїв Небесної Сотні 107 прізвищ.
Революція Гідності – масовий громадянський протест, який тривав 94 дні – з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року – та був викликаний антиконституційними діями влади. Епіцентром подій стали столичний майдан Незалежності та прилеглі вулиці: Хрещатик, Грушевського, Інститутська. Мирні акції почалися під євроінтеграційними гаслами, але згодом перетворилися на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму президента Віктора Януковича – проти корупції та порушень прав людини. Дії влади, спрямовані на придушення протестів силовим шляхом, призвели до ескалації конфлікту та людських жертв.
День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого, згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».
Фото взяті із сайту Луцькради і Волиньради.
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