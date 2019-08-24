Лучани вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

У Луцьку сьогодні, 19 лютого, вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.Щорічно 20 лютого в країні відбуваються скорботні заходи, аби вшанувати пам’ять громадян, які загинули під час Революції Гідності у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України та завдяки яким було змінено хід історії нашої держави, - інформують у Волинській ОДА.Зокрема, серед Героїв, які поклали своє життя свободу України та гідність її народу є й волиняни, а саме:таПомолитися за загиблих та покласти квіти до фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» та до пам’ятника «Волинські Герої Небесної Сотні» що на Меморіальному комплексі «Вічна слава», долучилися перший заступник голови облдержадміністрації, заступник голови ОДА, учасники Революції Гідності та АТО/ООС, родини загиблих Героїв, духовенство, волонтери та небайдужі волиняни.«Хай пам’ять про загиблих Героїв згуртує нас, дасть силу, мудрість та наснагу для зміцнення власної держави на власній землі, – зазначила ведуча заходу. – Євромайдан увійшов в історію України як символ і взірець жертовності, патріотизму та героїзму».20 лютого 2014 року в середмісті столиці України під час Революції Гідності загинуло 48 осіб, яких разом із загиблими активістами, які померли навесні 2014 року внаслідок діяльності проросійських бойових угруповань на сході та в центрі України, назвали Героями Небесної Сотні.Слідство у справах Майдану не завершено, а тому список загиблих Героїв Небесної Сотні може змінюватися. Наразі у переліку Героїв Небесної Сотні 107 прізвищ.Революція Гідності – масовий громадянський протест, який тривав 94 дні – з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року – та був викликаний антиконституційними діями влади. Епіцентром подій стали столичний майдан Незалежності та прилеглі вулиці: Хрещатик, Грушевського, Інститутська. Мирні акції почалися під євроінтеграційними гаслами, але згодом перетворилися на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму президента Віктора Януковича – проти корупції та порушень прав людини. Дії влади, спрямовані на придушення протестів силовим шляхом, призвели до ескалації конфлікту та людських жертв.День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого, згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».Фото взяті із сайту Луцькради і Волиньради.