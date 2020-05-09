Одинадцятикласник з Волині тиждень «мурував» велетенського сніговика
Сьогодні, 16:35
Одинадцятикласник з села Бихів Любешівського району Андрій Мороз зліпив сніговика розміром 5 метрів 35 сантиметрів.
Про це пише газета «Нове життя».
Лютий під кінець таки полютував сніговіями та морозом. Попри гори снігу, не так і просто було щось із нього зліпити. Проте одинадцятикласнику з Бихова Андрію Морозу це не стало на заваді.
Юнак не просто зліпив, а швидше, змурував велетня зі снігових блоків, які сам і виготовляв.
«Після школи тиждень робив сніговика. Щоб сформувати блоки, зробив спеціально конструкцію, в яку вкладав сніг. А блоки вирізав ножовкою. Зсередини сніговик порожній. Приставляв драбину, аби діставатися все вище. Це вперше такого незвичного сніговита зробив. Раніше ліпив звичайні», - поділився «секретами» створення свого мурованого снігового велетня Андрій Мороз.
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Про це пише газета «Нове життя».
Лютий під кінець таки полютував сніговіями та морозом. Попри гори снігу, не так і просто було щось із нього зліпити. Проте одинадцятикласнику з Бихова Андрію Морозу це не стало на заваді.
Юнак не просто зліпив, а швидше, змурував велетня зі снігових блоків, які сам і виготовляв.
«Після школи тиждень робив сніговика. Щоб сформувати блоки, зробив спеціально конструкцію, в яку вкладав сніг. А блоки вирізав ножовкою. Зсередини сніговик порожній. Приставляв драбину, аби діставатися все вище. Це вперше такого незвичного сніговита зробив. Раніше ліпив звичайні», - поділився «секретами» створення свого мурованого снігового велетня Андрій Мороз.
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