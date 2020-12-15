У науковому збірнику редакційні матеріали волинської газети підписали іншою особою





Цей науковий збірник – важлива справа для всієї Любешівщини, - пише видання газети



Адже у ньому систематизували матеріали про різні аспекти життя Любешівського краю: від минулого – до сьогодення. Іншими словами, видання стало своєрідним майданчиком, де вмістилися доробки любешівців про історію, традицію, земляків тощо. Тому й не дивно, що до створення цієї друкованої праці долучилося багато мешканців нашого тоді ще Любешівського району.



Не стояла осторонь і редакція газети «Нове життя».



Далі тект подаємо без змін і правок:



Коли працівники Управління гуманітарної політики попросили колектив редакції систематизувати матеріали, які були надруковані в газеті «Нове життя» у різні роки про видатних особистостей району, ми радо відгукнулися. Хоча ця робота була й клопіткою. Адже публікації про відомих наших земляків – не рідкість на сторінках газети. У науковий збірник же потрібні були лаконічні, але змістовні доробки. Тож, проаналізувавши газетні підшивки різних років, журналістки на основі раніше опублікованих створили нові матеріали – про Валеріана Тинчука, Феодосія Зімича, Адама Мартинюка, Андрія Ковальчука. Вмістили у цей доробок і статтю про Валентина Поліщука, автором якої є Микола Шмигін.



Однак, зауважимо, ця стаття була написана ще тоді, коли Микола Миколайович працював у редакції. А, за умовами колективного договору, твори працівників редакції визнаються службовими. Систематизовані матеріали редакція відправила електронним листом Управлінню гуманітарної політики. Щоправда, не офіційним, без супровідної, адже й прохання щодо написання цих матеріалів теж не носило офіційного характеру. Зважаючи ж на те, що жодних запитань на рахунок нашого листа, зокрема й авторства, від Управління гуманітарної політики не надходило, вірилося: все там зрозуміли правильно.



Однак, коли ж науковий збірник «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любешівщина в історії України і Волині» потрапив у руки редакційним працівницям, деякі фрагменти змісту стали для нас неприємною несподіванкою. Адже автором рубрики «Нове життя – про видатних особистостей краю» вказано Миколу Шмигіна – людину, котра не має абсолютного відношення до цих матеріалів, а є лише автором однієї статті – про Валентина Поліщука. Натомість справжнього автора – редакцію газети «Нове життя» – не вказано.



Зважаючи на це, приватне підприємство «Редакція «Нове життя» надіслало офіційний лист Любешівському селищному голові Олегу Куху, котрий був головою організаційного комітету Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, а також одним із упорядників видання, де й вказали на допущені помилки. Ось тільки, як це зазвичай нині буває, замість вибачень та визнання того, що через чиюсь неуважність в Управлінні гуманітарної політики у такій серйозній друкованій праці стався ненавмисний плагіат, у відповіді, яку отримали, редакцію «Нового життя» ще й зробили винною. Мовляв, неофіційним листом надіслали добірку, не вказали конкретно авторів матеріалів. Хоча однозначно, Микола Шмигін теж не вказувався автором усіх статтей.



Відрадно, що селищний голова хоча би запевнив: у разі перевидання наукового збірника допущені помилки щодо авторства у публікаціях усунуть та буде вказано джерело походження матеріалів, зокрема, редакцію газети «Нове життя». Ось тільки ключове тут слово «у разі». Бо ж чи буде перевидання, не відомо. Наразі ж у книзі, яка розповсюджена по навчальних закладах, бібліотеках, редакційні матеріали підписані зовсім іншою особою. І шукати крайніх у цьому селищна рада не вбачає за необхідне. Натомість перекладає всю вину на редакцію. Хоча, зрештою, найголовніше, мабуть, те, що творчий доробок журналістів «Нового життя» таки ввійшов у науковий збірник, що ми змогли залишити для історії розповіді про видатних особистостей Любешівщини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно вийшов науковий збірник «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любешівщина в історії України і Волині» за матеріалами LХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції Луцьк-Любешів 18-19 вересня 2020 року.Цей науковий збірник – важлива справа для всієї Любешівщини, - пише видання газети «Нове життя» Адже у ньому систематизували матеріали про різні аспекти життя Любешівського краю: від минулого – до сьогодення. Іншими словами, видання стало своєрідним майданчиком, де вмістилися доробки любешівців про історію, традицію, земляків тощо. Тому й не дивно, що до створення цієї друкованої праці долучилося багато мешканців нашого тоді ще Любешівського району.Не стояла осторонь і редакція газети «Нове життя».Коли працівники Управління гуманітарної політики попросили колектив редакції систематизувати матеріали, які були надруковані в газеті «Нове життя» у різні роки про видатних особистостей району, ми радо відгукнулися. Хоча ця робота була й клопіткою. Адже публікації про відомих наших земляків – не рідкість на сторінках газети. У науковий збірник же потрібні були лаконічні, але змістовні доробки. Тож, проаналізувавши газетні підшивки різних років, журналістки на основі раніше опублікованих створили нові матеріали – про Валеріана Тинчука, Феодосія Зімича, Адама Мартинюка, Андрія Ковальчука. Вмістили у цей доробок і статтю про Валентина Поліщука, автором якої є Микола Шмигін.Однак, зауважимо, ця стаття була написана ще тоді, коли Микола Миколайович працював у редакції. А, за умовами колективного договору, твори працівників редакції визнаються службовими. Систематизовані матеріали редакція відправила електронним листом Управлінню гуманітарної політики. Щоправда, не офіційним, без супровідної, адже й прохання щодо написання цих матеріалів теж не носило офіційного характеру. Зважаючи ж на те, що жодних запитань на рахунок нашого листа, зокрема й авторства, від Управління гуманітарної політики не надходило, вірилося: все там зрозуміли правильно.Однак, коли ж науковий збірник «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любешівщина в історії України і Волині» потрапив у руки редакційним працівницям, деякі фрагменти змісту стали для нас неприємною несподіванкою. Адже автором рубрики «Нове життя – про видатних особистостей краю» вказано Миколу Шмигіна – людину, котра не має абсолютного відношення до цих матеріалів, а є лише автором однієї статті – про Валентина Поліщука. Натомість справжнього автора – редакцію газети «Нове життя» – не вказано.Зважаючи на це, приватне підприємство «Редакція «Нове життя» надіслало офіційний лист Любешівському селищному голові Олегу Куху, котрий був головою організаційного комітету Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, а також одним із упорядників видання, де й вказали на допущені помилки. Ось тільки, як це зазвичай нині буває, замість вибачень та визнання того, що через чиюсь неуважність в Управлінні гуманітарної політики у такій серйозній друкованій праці стався ненавмисний плагіат, у відповіді, яку отримали, редакцію «Нового життя» ще й зробили винною. Мовляв, неофіційним листом надіслали добірку, не вказали конкретно авторів матеріалів. Хоча однозначно, Микола Шмигін теж не вказувався автором усіх статтей.Відрадно, що селищний голова хоча би запевнив: у разі перевидання наукового збірника допущені помилки щодо авторства у публікаціях усунуть та буде вказано джерело походження матеріалів, зокрема, редакцію газети «Нове життя». Ось тільки ключове тут слово «у разі». Бо ж чи буде перевидання, не відомо. Наразі ж у книзі, яка розповсюджена по навчальних закладах, бібліотеках, редакційні матеріали підписані зовсім іншою особою. І шукати крайніх у цьому селищна рада не вбачає за необхідне. Натомість перекладає всю вину на редакцію. Хоча, зрештою, найголовніше, мабуть, те, що творчий доробок журналістів «Нового життя» таки ввійшов у науковий збірник, що ми змогли залишити для історії розповіді про видатних особистостей Любешівщини.

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