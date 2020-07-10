Які медичні послуги будуть для українців безкоштовними з 1 квітня. ПЕРЕЛІК





Про це



Це означає, що для людей певні послуги будуть безкоштовними, оскільки їх оплачуватиме держава.



Якщо вам відмовлятимуть у безкоштовних послугах – це привід для скарг і розслідування.



Що буде безкоштовно, перерахувала перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як на брифінгу 19 лютого.



Вона повідомила, що COVID-пацієнти мають лікуватися стаціонарно в лікарнях за рахунок держави. При цьому уточнила, що так буде до кінця карантину.



З 1 квітня держава почне оплачувати такі послуги:



- щомісячний супровід гінекологом вагітності (консультація і найпростіші аналізи) покриватимуть на 720 гривень;



- один візит до стоматолога – 116 гривень;



- лікування хворого на туберкульоз – 775 гривень;



- лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в місяць – 25 953 гривень;



- лікування неповнолітніх пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями за місяць – 90 755 гривень;



- за супровід 65 пацієнтів з проблемами психічного здоров'я одна медична команда буде отримувати 50 535 гривень в місяць.



Окремо держава платитиме лікарням за готовність реагувати на епідемії – 764 232 гривень на місяць.



Також вже відомо, скільки будуть отримувати бригади за вакцинацію від коронавірусу – 8 тисяч гривень за підготовку до кампанії, а потім по 25 гривень за введення перших доз вакцини і 60 гривень за другу.

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