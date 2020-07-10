Які медичні послуги будуть для українців безкоштовними з 1 квітня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 16:57
Кабмін затвердив нові тарифи послуг лікарів за програмою медичних гарантій.
Про це пише Українська правда.
Це означає, що для людей певні послуги будуть безкоштовними, оскільки їх оплачуватиме держава.
Якщо вам відмовлятимуть у безкоштовних послугах – це привід для скарг і розслідування.
Що буде безкоштовно, перерахувала перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як на брифінгу 19 лютого.
Вона повідомила, що COVID-пацієнти мають лікуватися стаціонарно в лікарнях за рахунок держави. При цьому уточнила, що так буде до кінця карантину.
З 1 квітня держава почне оплачувати такі послуги:
- щомісячний супровід гінекологом вагітності (консультація і найпростіші аналізи) покриватимуть на 720 гривень;
- один візит до стоматолога – 116 гривень;
- лікування хворого на туберкульоз – 775 гривень;
- лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в місяць – 25 953 гривень;
- лікування неповнолітніх пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями за місяць – 90 755 гривень;
- за супровід 65 пацієнтів з проблемами психічного здоров'я одна медична команда буде отримувати 50 535 гривень в місяць.
Окремо держава платитиме лікарням за готовність реагувати на епідемії – 764 232 гривень на місяць.
Також вже відомо, скільки будуть отримувати бригади за вакцинацію від коронавірусу – 8 тисяч гривень за підготовку до кампанії, а потім по 25 гривень за введення перших доз вакцини і 60 гривень за другу.
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Про це пише Українська правда.
Це означає, що для людей певні послуги будуть безкоштовними, оскільки їх оплачуватиме держава.
Якщо вам відмовлятимуть у безкоштовних послугах – це привід для скарг і розслідування.
Що буде безкоштовно, перерахувала перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як на брифінгу 19 лютого.
Вона повідомила, що COVID-пацієнти мають лікуватися стаціонарно в лікарнях за рахунок держави. При цьому уточнила, що так буде до кінця карантину.
З 1 квітня держава почне оплачувати такі послуги:
- щомісячний супровід гінекологом вагітності (консультація і найпростіші аналізи) покриватимуть на 720 гривень;
- один візит до стоматолога – 116 гривень;
- лікування хворого на туберкульоз – 775 гривень;
- лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в місяць – 25 953 гривень;
- лікування неповнолітніх пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями за місяць – 90 755 гривень;
- за супровід 65 пацієнтів з проблемами психічного здоров'я одна медична команда буде отримувати 50 535 гривень в місяць.
Окремо держава платитиме лікарням за готовність реагувати на епідемії – 764 232 гривень на місяць.
Також вже відомо, скільки будуть отримувати бригади за вакцинацію від коронавірусу – 8 тисяч гривень за підготовку до кампанії, а потім по 25 гривень за введення перших доз вакцини і 60 гривень за другу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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