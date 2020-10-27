На Чернігівщині шахрайки «зняли порчу» з жінки за майже мільйон гривень

На Чернігівщині поліцейські затримали осіб, які ошукали жінку майже на мільйон гривень.Так, 18 лютого, до поліції звернулася 67-річна прилучанка, яка повідомила, що до неї просто на вулиці підійшли дві незнайомки та запропонували допомогти їй. Нібито вони можуть зняти порчу, яку «побачили» на заявниці та від якої нібито потерпає вся родина жінки, - інформує сектор комунікації поліції Чернігівської області.Оскільки у потерпілої якраз захворіли члени сім’ї, вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому всі заощадження «для зняття негативної енергетики». Вона віддала незнайомкам 30 тисяч доларів, 1500 євро та 20 тисяч гривень.Після того, як незнайомки забрали гроші і пішли, жінка отямилася і звернулася до поліції. Потерпіла надала поліцейським прикмети зловмисниць: у обох чорні очі та смаглява шкіра, на обличчях – медичні захисні маски.До пошуків та затримання зловмисниць були залучені найдосвідченіші співробітники поліції Чернігівщини."В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до шахрайства причетні дві мешканки Донецької області – 1967 та 1989 років народження. Після скоєння шахрайства у Прилуках зловмисниці спочатку втекли до Києва, а потім винайняли таксі та рушили в напрямку міста Дніпро. Там їх і наздогнала група поліцейських Прилуцького відділу поліції. За допомогою колег із Дніпропетровщини правоохоронці оперативно затримали підозрюваних", - розказав начальник Управління карного розшуку Чернігівської областіПід час обшуку у зловмисниць вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом.Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу та оголошення про підозри зловмисницям. Також поліція перевіряє затриманих на причетність до скоєння таких злочинів не лише на Чернігівщині, а й по всій країні.Слідчий відкрив провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.Триває досудове розслідування.