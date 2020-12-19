У Луцьку прикордонники намалювали тризуб на снігу, розміром з футбольне поле





Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.



19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий герб України, визначаючи його головним елементом великого Державного Герба України.



Луцькі прикордонники підтримали ідею нацгвардійців, які на снігу намалювали державний символ, та створили на футбольному полі свій тризуб.



Його висота становить 74 метри, а ширина - 44.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні відзначається річниця затвердження тризуба як державного символу України. Луцькі прикордонники долучилися до флешмобу та намалювали свій тризуб.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як Малий герб України, визначаючи його головним елементом великого Державного Герба України.Луцькі прикордонники підтримали ідею нацгвардійців, які на снігу намалювали державний символ, та створили на футбольному полі свій тризуб.Його висота становить 74 метри, а ширина - 44.

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