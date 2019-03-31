У Луцьку працівник заправки «здав» поліцейським водія-порушника

У Луцьку працівник АЗС повідомив патрульним про водія-порушника.19 лютого близько 11-ї години під час патрулювання на вулиці Львівській до інспекторів звернувся працівник автозаправної станції та повідомив, що водій BMW 328 здійснює рух під дорожній знак "В’їзд заборонено ", чим порушує ПДР, - інформує патрульна поліція Волині.Охоронці порядку виявили вказаний автомобіль. Чоловік, який перебував за кермом авто, намагався схитрувати та повідомив поліцейським, що він пішохід і ніякого відношення до події не має.Однак, патрульні за допомогою відео, яке надали працівники АЗК, встановили, що саме цей чоловік перебував на водійському сидінні.Окрім цього, поліцейські у 22-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що він не має права керування транспортним засобом.Патрульні склали всі необхідні адміністративні матеріали.