У Луцьку працівник заправки «здав» поліцейським водія-порушника
Сьогодні, 17:16
У Луцьку працівник АЗС повідомив патрульним про водія-порушника.
19 лютого близько 11-ї години під час патрулювання на вулиці Львівській до інспекторів звернувся працівник автозаправної станції та повідомив, що водій BMW 328 здійснює рух під дорожній знак "В’їзд заборонено ", чим порушує ПДР, - інформує патрульна поліція Волині.
Охоронці порядку виявили вказаний автомобіль. Чоловік, який перебував за кермом авто, намагався схитрувати та повідомив поліцейським, що він пішохід і ніякого відношення до події не має.
Однак, патрульні за допомогою відео, яке надали працівники АЗК, встановили, що саме цей чоловік перебував на водійському сидінні.
Окрім цього, поліцейські у 22-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що він не має права керування транспортним засобом.
Патрульні склали всі необхідні адміністративні матеріали.
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19 лютого близько 11-ї години під час патрулювання на вулиці Львівській до інспекторів звернувся працівник автозаправної станції та повідомив, що водій BMW 328 здійснює рух під дорожній знак "В’їзд заборонено ", чим порушує ПДР, - інформує патрульна поліція Волині.
Охоронці порядку виявили вказаний автомобіль. Чоловік, який перебував за кермом авто, намагався схитрувати та повідомив поліцейським, що він пішохід і ніякого відношення до події не має.
Однак, патрульні за допомогою відео, яке надали працівники АЗК, встановили, що саме цей чоловік перебував на водійському сидінні.
Окрім цього, поліцейські у 22-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що він не має права керування транспортним засобом.
Патрульні склали всі необхідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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