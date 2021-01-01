У Нововолинську поліцейські проводять масштабні обшуки. ФОТО





Про це



До оперативно-профілактичного відпрацювання залучили близько сотні правоохоронців різних підрозділів волинської поліції: співробітники управління КОРД, роти поліції особливого призначення, управління карного розшуку та слідчого управління, управління превентивної діяльності, Володимир-Волинського районного відділу поліції, кінологічного центру ГУНП разом зі службовими собаками.



Такі заходи на території області триватимуть і надалі, адже поліція тримає на контролі оперативну обстановку на Волині й забезпечує належне безпекове середовище для мешканців.



Під час превентивних заходів лише за перші кілька годин групи реагування патрульної поліції оформили десятки адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху. У тому числі, виявили п’ять водіїв у стані алкогольного сп’яніння, один з яких пропонував поліцейським неправомірну вигоду, аби уникнути покарання. За це йому загрожує кримінальна відповідальність. Притягували до адмінвідповідальності і осіб, які чинили хуліганство або перебували нетверезими в громадських місцях.



Тим часом, дільничні офіцери поліції перевіряють десятки раніше судимих осіб, які вчиняли пограбування та крадіжки, а також тих, які підозрюються у вживанні наркотиків. Крім того, перевіряють громадян, які перебувають на обліку як домашні насильники.



Також поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків у рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 185 та ч. 4 ст. 296 Кримінального Кодексу України. Обшуки провели в осіб, які здійснювали крадіжки з проникненням, пограбування в місті та чинили хуліганство із застосуванням зброї та нанесенням тілесних ушкоджень.



Під час обшуків виявили та вилучили наркотичні речовини і прилади для їх вживання, декілька одиниць різних видів вогнепальної зброї, пневматичну зброю з ознаками переробки під вогнепальну, понад півтисячі набоїв, холодну зброю, грошові кошти, електроінструменти, годинники та інші цінні речі, які, ймовірно, були предметами злочинних посягань. Знайшли і вилучили також понад пів кілограма бурштину-сирцю.



Слідчі дії тривають. Поліція встановлює осіб, причетних до протиправної діяльності. Про подальші результати оперативно-профілактичного відпрацювання поліція інформуватиме.



Відео відпрацювання можна подивитися за цим посиланням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 19 лютого, в Нововолинську правоохоронці проводять оперативно-профілактичне відпрацювання. У рамках цих заходів відбулось і більше десяти санкціонованих обшуків.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.До оперативно-профілактичного відпрацювання залучили близько сотні правоохоронців різних підрозділів волинської поліції: співробітники управління КОРД, роти поліції особливого призначення, управління карного розшуку та слідчого управління, управління превентивної діяльності, Володимир-Волинського районного відділу поліції, кінологічного центру ГУНП разом зі службовими собаками.Такі заходи на території області триватимуть і надалі, адже поліція тримає на контролі оперативну обстановку на Волині й забезпечує належне безпекове середовище для мешканців.Під час превентивних заходів лише за перші кілька годин групи реагування патрульної поліції оформили десятки адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху. У тому числі, виявили п’ять водіїв у стані алкогольного сп’яніння, один з яких пропонував поліцейським неправомірну вигоду, аби уникнути покарання. За це йому загрожує кримінальна відповідальність. Притягували до адмінвідповідальності і осіб, які чинили хуліганство або перебували нетверезими в громадських місцях.Тим часом, дільничні офіцери поліції перевіряють десятки раніше судимих осіб, які вчиняли пограбування та крадіжки, а також тих, які підозрюються у вживанні наркотиків. Крім того, перевіряють громадян, які перебувають на обліку як домашні насильники.Також поліцейські провелиза ч. 3 ст. 185 та ч. 4 ст. 296 Кримінального Кодексу України. Обшуки провели в осіб, які здійснювали крадіжки з проникненням, пограбування в місті та чинили хуліганство із застосуванням зброї та нанесенням тілесних ушкоджень.Під час обшуків виявили та вилучили наркотичні речовини і прилади для їх вживання, декілька одиниць різних видів вогнепальної зброї, пневматичну зброю з ознаками переробки під вогнепальну, понад півтисячі набоїв, холодну зброю, грошові кошти, електроінструменти, годинники та інші цінні речі, які, ймовірно, були предметами злочинних посягань. Знайшли і вилучили також понад пів кілограма бурштину-сирцю.Слідчі дії тривають. Поліція встановлює осіб, причетних до протиправної діяльності. Про подальші результати оперативно-профілактичного відпрацювання поліція інформуватиме.Відео відпрацювання можна подивитися за цим посиланням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію