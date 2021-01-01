У Луцьку судили чоловіка, який порізав ножем свою дружину, а потім добивав її ногами





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



У грудні 2020 року між чоловіком та дружиною виник конфлікт, у ході якого він вдарив її у голову руками близько 15 разів. Після отриманих ударів жінка впала на підлогу, а чоловік почав їй погрожувати вбивством.



Він взяв кухонний ніж та порізав жінці передпліччя, згодом почав добивати ногами. У результаті побиття потерпіла отримала синці, садна та рани. Свою провину чоловік визнав повністю та щиро розкаявся.



Відомо, що чоловік, який побив свою дружину, має середню освіту та безробітний.



Суд призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік побив свою дружину, а потім порізав ножем у передпліччя, після чого добивав ногами.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише "Волиньправда" У грудні 2020 року між чоловіком та дружиною виник конфлікт, у ході якого він вдарив її у голову руками близько 15 разів. Після отриманих ударів жінка впала на підлогу, а чоловік почав їй погрожувати вбивством.Він взяв кухонний ніж та порізав жінці передпліччя, згодом почав добивати ногами. У результаті побиття потерпіла отримала синці, садна та рани. Свою провину чоловік визнав повністю та щиро розкаявся.Відомо, що чоловік, який побив свою дружину, має середню освіту та безробітний.Суд призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі.

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