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У Луцьку закривають спортшколу. ВІДЕО

У Луцьку закривають спортшколу. ВІДЕО
Спортивна школа "Юний динамівець" у Луцьку з 1 березня припиняє роботу.

Про це Суспільному розповів директор закладу Володимир Каразія.

З його слів, в обласному бюджеті на 2021 рік грошей на фінансування цього закладу не передбачили.

У спортшколі займаються майже дві сотні дітей.

Директор школи каже, що колектив поставили перед фактом про оптимізацію закладу. З наступного місяця заняття з 5 видів спорту тут припиняють, тренерів та спортсменів переведуть до інших спортивних шкіл.

"Тренерів хочуть розпорошити по інших школах, це 177 спортсменів. Це повністю знищить школу, це загроза закриття, а людей – на вулицю", – каже Володимир Каразія.

Економія на спортшколі "Юний динамівець" буде 1 мільйон 200 тисяч гривень, каже начальник відділу фізичної культури і спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин. З його слів, гроші на зарплати тренерам спрямують в інші спортивні школи: ДЮСШ з видів боротьби та "Колос".

Ігор Дмитришин каже, що учні спортшколи в результаті оптимізації не постраждають, а тренери не лишаться без роботи. З його слів, рішення прийняла Волинська обласна рада.

Натомість зі слів голови бюджетної комісії Ореста Маховського, рішення про оптимізацію ініціював саме начальник обласного відділу фізичної культури Ігор Дмитришин.

Суспільне поспілкувалося з учнями спортшколи, деякі з яких нині готуються до всеукраїнських та світових чемпіонатів, а також із тренерами. Дізналися, чи готові в інших спортшколах взяти на роботу "оптимізованих" працівників з "Юного динамівця".

Зі слів директора спортшколи Володимира Каразії, звільнити з березня мають 12 працівників адміністративного і технічного персоналу. Рішення про скорочення, каже, буде оскаржувати.

Про це детальніше - у сюжеті.




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Теги: спортшкола, Луцьк, закриття
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