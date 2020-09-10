У Луцьку закривають спортшколу. ВІДЕО





Про це Володимир Каразія.



З його слів, в обласному бюджеті на 2021 рік грошей на фінансування цього закладу не передбачили.



У спортшколі займаються майже дві сотні дітей.



Директор школи каже, що колектив поставили перед фактом про оптимізацію закладу. З наступного місяця заняття з 5 видів спорту тут припиняють, тренерів та спортсменів переведуть до інших спортивних шкіл.



"Тренерів хочуть розпорошити по інших школах, це 177 спортсменів. Це повністю знищить школу, це загроза закриття, а людей – на вулицю", – каже Володимир Каразія.



Економія на спортшколі "Юний динамівець" буде 1 мільйон 200 тисяч гривень, каже начальник відділу фізичної культури і спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин. З його слів, гроші на зарплати тренерам спрямують в інші спортивні школи: ДЮСШ з видів боротьби та "Колос".



Ігор Дмитришин каже, що учні спортшколи в результаті оптимізації не постраждають, а тренери не лишаться без роботи. З його слів, рішення прийняла Волинська обласна рада.



Натомість зі слів голови бюджетної комісії Ореста Маховського, рішення про оптимізацію ініціював саме начальник обласного відділу фізичної культури Ігор Дмитришин.



Суспільне поспілкувалося з учнями спортшколи, деякі з яких нині готуються до всеукраїнських та світових чемпіонатів, а також із тренерами. Дізналися, чи готові в інших спортшколах взяти на роботу "оптимізованих" працівників з "Юного динамівця".



Зі слів директора спортшколи Володимира Каразії, звільнити з березня мають 12 працівників адміністративного і технічного персоналу. Рішення про скорочення, каже, буде оскаржувати.



Про це детальніше - у сюжеті.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортивна школа "Юний динамівець" у Луцьку з 1 березня припиняє роботу.Про це Суспільному розповів директор закладуЗ його слів, в обласному бюджеті на 2021 рік грошей на фінансування цього закладу не передбачили.У спортшколі займаються майже дві сотні дітей.Директор школи каже, що колектив поставили перед фактом про оптимізацію закладу. З наступного місяця заняття з 5 видів спорту тут припиняють, тренерів та спортсменів переведуть до інших спортивних шкіл."Тренерів хочуть розпорошити по інших школах, це 177 спортсменів. Це повністю знищить школу, це загроза закриття, а людей – на вулицю", – каже Володимир Каразія.Економія на спортшколі "Юний динамівець" буде 1 мільйон 200 тисяч гривень, каже начальник відділу фізичної культури і спорту облдержадміністраціїЗ його слів, гроші на зарплати тренерам спрямують в інші спортивні школи: ДЮСШ з видів боротьби та "Колос".Ігор Дмитришин каже, що учні спортшколи в результаті оптимізації не постраждають, а тренери не лишаться без роботи. З його слів, рішення прийняла Волинська обласна рада.Натомість зі слів голови бюджетної комісії, рішення про оптимізацію ініціював саме начальник обласного відділу фізичної культури Ігор Дмитришин.Суспільне поспілкувалося з учнями спортшколи, деякі з яких нині готуються до всеукраїнських та світових чемпіонатів, а також із тренерами. Дізналися, чи готові в інших спортшколах взяти на роботу "оптимізованих" працівників з "Юного динамівця".Зі слів директора спортшколи Володимира Каразії, звільнити з березня мають 12 працівників адміністративного і технічного персоналу. Рішення про скорочення, каже, буде оскаржувати.Про це детальніше - у сюжеті.

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