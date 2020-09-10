У Луцьку закривають спортшколу. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
Спортивна школа "Юний динамівець" у Луцьку з 1 березня припиняє роботу.
Про це Суспільному розповів директор закладу Володимир Каразія.
З його слів, в обласному бюджеті на 2021 рік грошей на фінансування цього закладу не передбачили.
У спортшколі займаються майже дві сотні дітей.
Директор школи каже, що колектив поставили перед фактом про оптимізацію закладу. З наступного місяця заняття з 5 видів спорту тут припиняють, тренерів та спортсменів переведуть до інших спортивних шкіл.
"Тренерів хочуть розпорошити по інших школах, це 177 спортсменів. Це повністю знищить школу, це загроза закриття, а людей – на вулицю", – каже Володимир Каразія.
Економія на спортшколі "Юний динамівець" буде 1 мільйон 200 тисяч гривень, каже начальник відділу фізичної культури і спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин. З його слів, гроші на зарплати тренерам спрямують в інші спортивні школи: ДЮСШ з видів боротьби та "Колос".
Ігор Дмитришин каже, що учні спортшколи в результаті оптимізації не постраждають, а тренери не лишаться без роботи. З його слів, рішення прийняла Волинська обласна рада.
Натомість зі слів голови бюджетної комісії Ореста Маховського, рішення про оптимізацію ініціював саме начальник обласного відділу фізичної культури Ігор Дмитришин.
Суспільне поспілкувалося з учнями спортшколи, деякі з яких нині готуються до всеукраїнських та світових чемпіонатів, а також із тренерами. Дізналися, чи готові в інших спортшколах взяти на роботу "оптимізованих" працівників з "Юного динамівця".
Зі слів директора спортшколи Володимира Каразії, звільнити з березня мають 12 працівників адміністративного і технічного персоналу. Рішення про скорочення, каже, буде оскаржувати.
Про це детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповів директор закладу Володимир Каразія.
З його слів, в обласному бюджеті на 2021 рік грошей на фінансування цього закладу не передбачили.
У спортшколі займаються майже дві сотні дітей.
Директор школи каже, що колектив поставили перед фактом про оптимізацію закладу. З наступного місяця заняття з 5 видів спорту тут припиняють, тренерів та спортсменів переведуть до інших спортивних шкіл.
"Тренерів хочуть розпорошити по інших школах, це 177 спортсменів. Це повністю знищить школу, це загроза закриття, а людей – на вулицю", – каже Володимир Каразія.
Економія на спортшколі "Юний динамівець" буде 1 мільйон 200 тисяч гривень, каже начальник відділу фізичної культури і спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин. З його слів, гроші на зарплати тренерам спрямують в інші спортивні школи: ДЮСШ з видів боротьби та "Колос".
Ігор Дмитришин каже, що учні спортшколи в результаті оптимізації не постраждають, а тренери не лишаться без роботи. З його слів, рішення прийняла Волинська обласна рада.
Натомість зі слів голови бюджетної комісії Ореста Маховського, рішення про оптимізацію ініціював саме начальник обласного відділу фізичної культури Ігор Дмитришин.
Суспільне поспілкувалося з учнями спортшколи, деякі з яких нині готуються до всеукраїнських та світових чемпіонатів, а також із тренерами. Дізналися, чи готові в інших спортшколах взяти на роботу "оптимізованих" працівників з "Юного динамівця".
Зі слів директора спортшколи Володимира Каразії, звільнити з березня мають 12 працівників адміністративного і технічного персоналу. Рішення про скорочення, каже, буде оскаржувати.
Про це детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Майже сто країн відкрили кордони для українців
Сьогодні, 20:17
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 20 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку закривають спортшколу. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
Письменниця з Волині відзначила 90-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 19:05
РНБО застосувала санкції до Медведчука та його дружини
Сьогодні, 18:50