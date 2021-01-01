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Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 20 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 20 лютого
У Волинській області завтра, 20 лютого, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі сніг, мокрий сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер південний-західний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 1-6º морозу, вдень 0-5º тепла.

Як інформує sinoptik, у Луцьку завтра, у суботу, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний сніг. Вранці, вдень та ввечері - без опадів. Температура повітря: вночі 0-1º морозу, вдень 3-2º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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