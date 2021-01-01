Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 21 лютого
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у неділю, 21 лютого, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця. Вночі та ранком місцями туман.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 1-6º морозу, вдень 0-5º тепла.
За інформацією sinoptik, у Луцьку завтра, 21 лютого, буде хмарна погода, яка триматиметься протягом усього дня. Увечері небо стане чистим та ясним. Без опадів. Температура повітря: вночі 1-0º морозу, вдень 2-8º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 1-6º морозу, вдень 0-5º тепла.
За інформацією sinoptik, у Луцьку завтра, 21 лютого, буде хмарна погода, яка триматиметься протягом усього дня. Увечері небо стане чистим та ясним. Без опадів. Температура повітря: вночі 1-0º морозу, вдень 2-8º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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