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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 21 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 21 лютого
У Волинській області у неділю, 21 лютого, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця. Вночі та ранком місцями туман.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 1-6º морозу, вдень 0-5º тепла.

За інформацією sinoptik, у Луцьку завтра, 21 лютого, буде хмарна погода, яка триматиметься протягом усього дня. Увечері небо стане чистим та ясним. Без опадів. Температура повітря: вночі 1-0º морозу, вдень 2-8º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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